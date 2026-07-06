PSG : Luis Enrique veut un latéral gauche de Ligue 1

Le PSG n’a pas réussi à trouver de latéral gauche pour doubler le poste de Nuno Mendes l’été dernier. Le club parisien souhaite profiter de cette fenêtre de mercato pour y parvenir cette fois et cible Dayann Methalie de Toulouse.

Le Paris Saint-Germain ne sera pas inactif cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale a déjà vendu Kang-in Lee et Gonçalo Ramos pour un total légèrement supérieur à 100 millions d’euros. Cela va permettre au club parisien de réinvestir pour se renforcer à des postes où les solutions manquent pour Luis Enrique. C’est notamment le cas à droite et à gauche de la défense, où Achraf Hakimi et Nuno Mendes n’ont pas de réelle doublure. Pour le poste de latéral gauche, un joueur de Ligue 1 est ciblé par le double champion d’Europe en titre.

« un faible pour le jeune latéral gauche de Toulouse ». International espoirs avec l’équipe de France, le défenseur du Selon les informations du compte Paris Team sur X, le profil de Dayann Methalie plaît énormément à Luis Enrique. L’entraîneur espagnol aurait lui-même initié cette piste puisqu’il aurait. International espoirs avec l’équipe de France, le défenseur du TFC a réalisé une saison pleine en Ligue 1 et a impressionné par sa vitesse et sa puissance. Pour l’heure, aucun montant n’est évoqué pour un potentiel transfert mais le Paris SG devra assurément passer à la caisse pour avoir une chance de rafler la mise.

Le PSG suit Dayann Methalie

L’arrière gauche d’1m88 est sous contrat avec Toulouse jusqu’en 2030 et sa valeur marchande est déjà estimée à 18 millions d’euros. Au vu de la pénurie totale en Europe sur ce poste, il n’est pas impossible que le TFC réclame davantage. Le club de la Ville Rose vient en plus de se délester d’un autre taulier de sa défense en la personne de Charlie Cresswell, vendu au Stade Rennais pour 25 millions d’euros. Reste maintenant à voir si cette piste de Luis Enrique sera validée à tous les étages du club parisien et si Dayann Methalie fera rapidement l’objet d’une offre ferme de la part du PSG. Son profil est en tout cas idéal pour venir doubler le poste de Nuno Mendes et pourquoi pas pousser le Portugais dans ses retranchements.