L’OL demande à la LFP de reporter sa première journée

L’OL demande à la LFP de reporter sa première journée

OL06 juil. , 21:53
parCorentin Facy
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Selon L’Equipe, l’OL a demandé à la LFP de reporter son premier match de Ligue 1 à Toulouse prévu le 22 août prochain à une date ultérieure.
L’Olympique Lyonnais jouera-t-il sa première journée de Ligue 1 le week-end du 22 août comme les autres clubs de Ligue 1 ? Un doute persiste à ce sujet puisque selon L’Equipe, le club rhodanien a formulé une demande auprès de la LFP pour reporter son déplacement à Toulouse. L’OL va disputer le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions (aller le 4/5 août, retour le 11 août) et en cas de succès, elle jouerait ensuite les barrages prévus au milieu des deux semaines suivantes.
L’Olympique Lyonnais souhaite mettre toutes les chances de son côté et préfèrerait ne pas jouer le 22 août en cas de qualification pour les barrages. L’état-major lyonnais a bien sûr précisé à la LFP que cette demande ne serait effective qu’en cas de qualification pour les barrages, et serait annulée en cas d’élimination dès le 3e tour préliminaire. « De la même manière que le PSG la saison dernière à plusieurs reprises, l'OL a fait valoir l'intérêt supérieur du football français pour appuyer sa demande » précise le quotidien national, qui indique que la réponse de la LFP sera connue dans les prochains jours.
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