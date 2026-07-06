L’OL demande à la LFP de reporter sa première journée

Quelle reponse de merde…
Avoir le QI d'une huître avariée, oblige à suinter la haine, enveloppée d'incompétence, d'où, le fait de travailler de temps en temps à l'Equipe, qui lui permet de connecter son neurone.
Cette stratégie ca marche puisque l Italie la fait en 2006 pour contrarié la France qui était supérieur, y a des arbitre se laisse influencer et d autre non
Mais quelle purge … 😞😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Après l arbitre c'est apart,
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🚨 L’OL A DEMANDÉ À LA LFP DE DÉCALER SON MATCH FACE À TOULOUSE À LA J1 ! 🔄🦁 En effet, selon @hugoguillemet, comme le PSG l’a pu faire, l’OL fait valoir ses droits. Ce match se jouerait entre 2 matchs de qualification à la LDC. À voir si c’est à sens unique désormais. 👀