Zidane annonce la sérieuse blessure de Mbappé

EdF : Grosse inquiétude pour Mbappé

Qui a dit qu’il ne pouvait pas marquer en étant à gauche ? Mbappé on le demande à gauche parce que c’est là qu’il commence et ensuite il retourne dans l’axe, est pas une punition d’être à gauche hein. Ensuite Mbappé a mis son but et c’est tout, sur un bon pressing initié par Dembele puis les autres qui suivent, et Dembele dans le jeu fait son match c’est le meneur toute la deuxième période. En fait tu comprends tellement rien au ballon que c’est fascinant. Dembele en 9 c’est un faux 9 l’objectif c’est qu’il fasse son pressing et fasse beaucoup dans le jeu, ce qu’il a fait. Tu ne juges que aux stats c’est tellement ne rien comprendre, si Cherki met son but en première Dembele joue bien parce que c’est lui qui fait la passe du coup ? Comme en-dessous t’es en train de dire que la sortie de Mbappé change tout, non mais Mbappé en dehors de son but il fait rien du match c’est sidérant de rien capter à ce sport à ce point.