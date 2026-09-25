Zidane annonce la sérieuse blessure de Mbappé

Quelle réalité. Ta réalité ! Tu juges sur un match. ? Tout ca pour expliquer que l autre est meilleur en 9
Qui a dit qu’il ne pouvait pas marquer en étant à gauche ? Mbappé on le demande à gauche parce que c’est là qu’il commence et ensuite il retourne dans l’axe, est pas une punition d’être à gauche hein. Ensuite Mbappé a mis son but et c’est tout, sur un bon pressing initié par Dembele puis les autres qui suivent, et Dembele dans le jeu fait son match c’est le meneur toute la deuxième période. En fait tu comprends tellement rien au ballon que c’est fascinant. Dembele en 9 c’est un faux 9 l’objectif c’est qu’il fasse son pressing et fasse beaucoup dans le jeu, ce qu’il a fait. Tu ne juges que aux stats c’est tellement ne rien comprendre, si Cherki met son but en première Dembele joue bien parce que c’est lui qui fait la passe du coup ? Comme en-dessous t’es en train de dire que la sortie de Mbappé change tout, non mais Mbappé en dehors de son but il fait rien du match c’est sidérant de rien capter à ce sport à ce point.
On a bien vu la deuxième mi-temps ou la défense Turque a été soulagée de le voir sortir. Les Turques qui ont trouvé un deuxième souffle alors qu'ils étaient en infériorité numérique. L'Equipe de France ne peut pas se passer de Kylian Mbappé. Bref... il va falloir que Zinedine Zidane réfléchisse sur le cas Dembélé qui a été catastrophique ce soir.
Tu m’as Compris
Pour un numéro 2 c’est trop vieux pour dans 2 ans
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
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|2
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|10
|2
|8
|11
|5
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|0
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|8
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|1
|0
|4
|7
|8
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|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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⚽️ BUUUUUUT DE MBAPPÉ ! 🇫🇷🔥 Le capitaine des Bleus ouvre le score et délivre la France ! 🤩 🇹🇷 Turquie 0-1 France 🇫🇷