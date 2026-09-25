Zidane annonce la sérieuse blessure de Mbappé

Zidane annonce la sérieuse blessure de Mbappé

Equipe de France25 sept. , 23:33
parGuillaume Conte
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Titulaire, capitaine et buteur, Kylian Mbappé est le leader de l’équipe de France de l’ère Zidane. Mais sur le but inscrit en Turquie, l’attaquant tricolore s’est tenu la jambe et n’a pas pu reprendre par la suite.
Interrogé dans la foulée de la fin de la rencontre, Zinedine Zidane a fait savoir que les premiers examens passés par Mbappé n’étaient pas bons, et que l’attaquant du Real Madrid allait devoir rentrer. Le nouveau sélectionne ne souhaite pas prendre le moindre risque avec son joueur vedette, qui a senti une hyper-extension au moment de la frappe. Une façon de sous-entendre que le rassemblement des Bleus est probablement terminé pour Mbappé, car la délégation tricolore n'a pas prévu de repasser par la France avant de jouer la Belgique ce lundi.
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Derniers commentaires

Mbappé sauve les débuts de Zidane en Bleu

Quelle réalité. Ta réalité ! Tu juges sur un match. ? Tout ca pour expliquer que l autre est meilleur en 9

EdF : Grosse inquiétude pour Mbappé

Qui a dit qu’il ne pouvait pas marquer en étant à gauche ? Mbappé on le demande à gauche parce que c’est là qu’il commence et ensuite il retourne dans l’axe, est pas une punition d’être à gauche hein. Ensuite Mbappé a mis son but et c’est tout, sur un bon pressing initié par Dembele puis les autres qui suivent, et Dembele dans le jeu fait son match c’est le meneur toute la deuxième période. En fait tu comprends tellement rien au ballon que c’est fascinant. Dembele en 9 c’est un faux 9 l’objectif c’est qu’il fasse son pressing et fasse beaucoup dans le jeu, ce qu’il a fait. Tu ne juges que aux stats c’est tellement ne rien comprendre, si Cherki met son but en première Dembele joue bien parce que c’est lui qui fait la passe du coup ? Comme en-dessous t’es en train de dire que la sortie de Mbappé change tout, non mais Mbappé en dehors de son but il fait rien du match c’est sidérant de rien capter à ce sport à ce point.

EdF : Grosse inquiétude pour Mbappé

On a bien vu la deuxième mi-temps ou la défense Turque a été soulagée de le voir sortir. Les Turques qui ont trouvé un deuxième souffle alors qu'ils étaient en infériorité numérique. L'Equipe de France ne peut pas se passer de Kylian Mbappé. Bref... il va falloir que Zinedine Zidane réfléchisse sur le cas Dembélé qui a été catastrophique ce soir.

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