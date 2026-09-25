EdF : Dembélé refuse de rendre la pointe à Mbappé

Après la victoire en Turquie (0-1) ce vendredi en Ligue des Nations, Ousmane Dembélé a validé le plan de jeu du sélectionneur Zinédine Zidane. L’attaquant de l’équipe de France a évolué en pointe, comme il le fait au Paris Saint-Germain.

Ousmane Dembélé sur TF1 : « Ce que Zinédine Zidane attendait de nous ? Le jeu, beaucoup de communication sur le terrain. Ils nous a donné une tactique en 4-3-3 à mettre en place face à la Turquie. Je pense qu'on a fait un très bon match, on a été costauds aussi parce que ça n'a pas été facile. On est contents de notre match, on va continuer comme ça et se préparer pour lundi (en Belgique). Comment je me suis senti ? Très bien. Toute la saison, je joue au PSG dans l'axe donc ce n'est pas nouveau. »