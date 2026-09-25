Mbappé sauve les débuts de Zidane en Bleu

1ère journée de Ligue des Nations

Stade de Kocaeli

Turquie - France 0-1

But pour la France : Mbappé (54e)

Exclusion : Cakir (87e) pour la Turquie

Zinédine Zidane débute son aventure par une victoire. Pour le compte de la 1ère journée de Ligue des Nations, l’équipe de France est allée s’imposer en Turquie (0-1) sans la manière. La partie n’a pas été évidente pour les Bleus dont la possession était souvent stérile en première période. Ce n’est qu’en fin de premier acte que les Français ont enfin mis le pied sur l’accélérateur, d’où la frappe enroulée d’Olise claquée par le gardien Cakir, suivie d’une reprise manquée de Rabiot, comme celle de Mbappé plus tôt dans le match.

Mbappé buteur malheureux

La mi-temps arrivait au mauvais moment pour les Bleus, d’autant que la Turquie poussait au retour des vestiaires. Sans l’arrêt réflexe de Maignan, la tête plongeante de Yüksek aurait fini au fond. C’est donc contre le cours du jeu que Mbappé (0-1, 54e) ouvrait le score après une perte de balle turque et une passe décisive d’Olise ! Malheureusement pour lui, le capitaine aligné à gauche ne pouvait pas fêter son but à cause d’une blessure au genou gauche apparue sur cette action.

Mbappé devait laisser sa place à Doué et les Bleus géraient plutôt bien la fin de rencontre. On était même près du 0-2 quand Koundé voyait sa frappe heurter le poteau. Malgré les huit minutes de temps additionnel, la France ne tremblerait pas vraiment, notamment parce que les Turcs avaient perdu leur gardien Cakir (87e), exclu pour avoir stoppé le dribble de Barcola avec son bras. De quoi faciliter la tâche des Français vainqueurs sans convaincre pour la première de Zinédine Zidane. Prochain rendez-vous pour eux, ce sera lundi soir en Belgique.