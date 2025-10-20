PSG : Luis Enrique valide l'arrivée d'un ancien de l'OM

Le PSG est toujours à la recherche de bonnes affaires à réaliser lors des périodes de mercato. Luis Enrique aurait flashé sur un ancien joueur de l'OM...

Le Paris Saint-Germain a une politique de recrutement très dure depuis l'arrivée de Luis Enrique. L'entraineur espagnol est d'une exigence rare et veut que tous les éléments qui débarquent dans son équipe soient parfaits pour son collectif. La tâche est parfois rude pour un Luis Campos qui doit composer avec le caractère de l'ancien du Barça. Toujours est-il que la paire fonctionne bien et veut continuer à travailler ensemble. Elle pourrait bientôt s'accorder sur un profil évoluant en Espagne du côté de Villarreal, à savoir Pape Gueye.

Gueye au PSG, Luis Enrique ne dira pas non

Selon les informations de Fichajes, le PSG est en effet récemment entré dans la danse pour s'attacher les services de l'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Ses prestations abouties et son énorme volume de jeu ne sont pas passés inaperçus dans la capitale française. Pape Gueye est en fin de contrat avec Villarreal en juin 2028. Le club espagnol ne le bradera pas mais se fera une raison si une belle offre arrive sur la table. Le Sénégalais est estimé à quelque 25 millions d'euros. A noter que la perspective d'évoluer dans un club comme le Paris Saint-Germain plait au natif de Montreuil. A 26 ans, Pape Gueye est encore jeune et est désormais doté d'une belle expérience au plus haut niveau.

Lire aussi PSG : Guardiola déclenche une guerre à 100ME avec Paris

S'il n'a pas connu forcément l'aventure espérée à l'OM, Pape Gueye revit du côté de Villarreal. Assez pour attirer un club comme le Paris Saint-Germain, qui pourrait donc le convaincre de signer l'été prochain. Une belle revanche pour lui si son arrivée à Paris se confirmait. A lui de continuer sur sa lancée jusque-là pour continuer à faire parler de lui.