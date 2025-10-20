PSG : Chevalier a un totem d’immunité, Safonov claque la porte

Malgré un début de saison très mitigé, Lucas Chevalier n’est pas remis en cause par Luis Enrique au PSG. Un constat frustrant pour Matvey Safonov, lequel envisage de quitter le club au mois de janvier.

Le Paris Saint-Germain a pris un très gros risque cet été en faisant le choix de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien sortait d’une saison monstrueuse, sauvant le PSG à de multiples reprises en Ligue des Champions. Mais pour Luis Enrique, l’heure était venue de passer à autre chose en faisant venir un gardien qui lui correspond davantage, notamment en ce qui concerne le jeu au pied. Donnarumma a donc fait ses valises pour rejoindre Manchester City et dans le même temps, le PSG a accueilli Lucas Chevalier. Les débuts de l’international français dans la capitale sont toutefois délicats

L’ancien gardien du LOSC a commis plusieurs erreurs et ne semble pas encore avoir pris la mesure de son nouveau club. Malgré cela, hors de question pour le Paris Saint-Germain de le fragiliser en l’envoyant sur le banc. Un manque de concurrence qui irrite Matvey Safonov au plus haut point selon le compte PSG Inside Actu, qui révèle qu’un départ de l’international russe dès le mois de janvier n’est pas à exclure.

« Safonov doute de son avenir au PSG. Le gardien russe ne comprend pas le manque de concurrence avec Chevalier. Promis une bataille «saine», il n’a toujours pas joué. Un prêt en janvier est envisagé. Ce qu'on raconte est vrai. L'Espagne et Portugal sont intéressés » a publié le compte spécialisé sur l’actualité du Paris Saint-Germain, qui croit donc savoir que l’ancien gardien de Krasnodar pourrait faire ses valises dès le mois de janvier. Si tel était le cas, c’est le jeune Renato Marin, recruté gratuitement à l’AS Roma l’été dernier, qui deviendrait alors la doublure de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain. C’est sans doute pour cela que le gardien italien de 19 ans a été recruté à moyen terme et on peut donc imaginer que le PSG ne retiendra pas Matvey Safonov coûte que coûte.