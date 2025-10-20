PSG : Chevalier a un totem d’immunité, Safonov claque la porte

Et le plus grave c'est qu'il n'y a pas de ballon...
Quand Longoria le dit, c'est suite à une succession assez importante de situation incompréhensible. Pas juste après deux ou trois décisions contraires. Mais je suis d'accord pour dire que vue sa position, l n'avait pas à dire ça.
les images ont ete montrées 100X pendant le match. y a peno c est clair. si tu prends les images d hier de l autre guignol. avec le ballon meme pas encore sur la main et la ligne prise de biais. effectivement..... mais les images ont parlé
Non sur les images avant ligne, la main ne touche pas encore le ballon. Le ballon longe le bras. Donc il est facile de faire un arrêt sur l'image ici. Quand on regarde les divers angles, on voit que le ballon touche la main plus tard et sur la ligne des 6 mètres. Puis c'est carrément une tentative volontaire d'arrêter le ballon
la, a part dire que la double peine c est nul, l arbitre utilise la regle rien de plus. c est nul pour le foot, c est nul pour Le Havre, mais c est la regle
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
#Safonov doute de son avenir au PSG. Le gardien russe ne comprend pas le manque de concurrence avec #Chevalier. Promis une bataille «saine», il n’a toujours pas joué. Un prêt en janvier est envisagé. Ce qu'on raconte est vrai. L'Espagne et Portugal sont intéressés #PSG #Mercato