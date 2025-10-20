PSG : Guardiola déclenche une guerre à 100ME avec Paris

Ouvert à un départ de l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez suscite la convoitise du PSG. Mais l’international argentin a un autre cador européen à ses trousses, son ancien club de Manchester City.

Vendu à l’Atlético de Madrid par Manchester City pour 75 millions d’euros il y a un peu plus d’un an, Julian Alvarez fait le bonheur des Colchoneros. Depuis le début de la saison, l’international argentin est de très loin le meilleur joueur de l’équipe de Diego Simeone. Il totalise déjà 7 buts et 4 passes décisives en l’espace de 13 matchs toutes compétitions confondues, un excellent bilan qui en fait un joueur majeur de la Liga. Julian Alvarez n’est toutefois pas le plus heureux à l’Atlético , où le style de jeu de son entraîneur ne lui convient pas.

Un départ a ainsi été évoqué ces derniers jours et le Paris Saint-Germain fait partie des clubs cités pour l’accueillir en cas de transfert. Le champion d’Europe en titre pourrait notamment se séparer de Gonçalo Ramos afin de faire de la place à Julian Alvarez, pour qui il faudra payer au moins 100 millions d’euros l’été prochain. A en croire les informations de Don Balon, un autre géant d’Europe est intéressé par le champion du monde argentin. Et il s’agit d’une énorme surprise puisque c’est Manchester City qui rêve de récupérer son ex-attaquant. Pep Guardiola s’est aperçu de son erreur et regrette terriblement d’avoir accepté de vendre Julian Alvarez.

A l’époque, le technicien catalan avait privilégié Erling Haaland, sans vraiment essayer de faire cohabiter les deux hommes. Le coach de Manchester City se rend compte aujourd’hui que Alvarez et Haaland pourraient jouer ensemble, raison pour laquelle il aimerait le faire revenir. Le média ajoute que Barcelone a aussi manifesté son intérêt pour Julian Alvarez, mais le club catalan part de plus loin par rapport au PSG et à Manchester City en raison de sa situation financière délicate. C’est donc entre le club anglais et Paris que tout pourrait se jouer concernant l’avenir du buteur argentin. Reste à voir si de son côté, l’Atlético de Madrid parviendra à trouver les arguments pour réussir à conserver son joueur, chose qui paraît néanmoins mal embarquée.