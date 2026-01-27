PSG : Luis Enrique valide l'arrivée de Jules Koundé

En attendant la fin du mercato hivernal, le PSG travaille déjà sur les contours de son effectif en vue de la saison prochaine. En interne, la direction parisienne apprécie particulièrement le profil de Jules Koundé, une piste déjà validée par Luis Enrique.

Le mercato hivernal fermera ses portes le 2 février prochain et le Paris Saint-Germain a définitivement ouvert la voie à de nouvelles arrivées d'ici là. C'est en tout cas ce qu'a confirmé Luis Enrique lors de sa dernière conférence de presse en marge de la réception de Newcastle. En parallèle, Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi travaillent déjà sur les façons de renforcer qualitativement l'effectif en vue de la saison prochaine. Avec les manques qui se sont fait sentir en l'absence d'Achraf Hakimi pendant sa convalescence puis la CAN 2025, les dirigeants parisiens ont logiquement fait du poste de latéral droit une priorité. Et alors que de nombreuses pistes sont explorées, l'une d'elles mène tout droit à Jules Koundé.

Jules Koundé, Nasser al-Khelaïfi est fan

Un peu plus en difficulté cette saison avec le FC Barcelone, Jules Koundé a toujours un grand admirateur au sein du Paris Saint-Germain en la personne de Nasser al-Khelaïfi. Selon les informations de PSGInside_Actus sur X, le club champion d'Europe en titre est très intéressé à l'idée de s'offrir l'international français l'été prochain. Une piste déjà validée en interne, y compris par Luis Enrique qui apprécie logiquement sa grande polyvalence et sa force physique. De son côté, le Barça n'est pas contre une vente en fin de saison si une offre conséquente peut permettre de renflouer les caisses et de lui trouver un remplaçant plus performant. L'ancien bordelais est sous contrat jusqu'en 2030 avec le club catalan.

Pour l'heure, rien n'indique que des discussions entre les deux clubs ont déjà eu lieu, mais NAK apprécie Jules Koundé depuis très longtemps et veut profiter de ses relations réchauffées avec Joan Laporta pour envisager de passer à l'action. Objectif, renforcer un secteur dans le besoin, tout en allant chercher un joueur d'expérience, français et Luis Enrique compatible.