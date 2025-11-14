ICONSPORT_276004_0001

PSG : Luis Enrique sort le champagne, le Real oublie Vitinha

PSG14 nov. , 22:00
parNathan Hanini
0
Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid prépare son mercato estival. Le club de la capitale espagnole est toujours à la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire. Des noms ont été soufflés, mais Xabi Alonso veut un profil bien précis. Certains observateurs suggèrent désormais celui d’Enzo Fernandez.
Xabi Alonso milite pour la venue d’un milieu de terrain l’été prochain du côté du Real Madrid. C’est en tout cas ce que rapporte la presse espagnole dernièrement. Le technicien du club de la capitale a sondé Florentino Perez pour recruter Martín Zubimendi cet été. Mais le président du Real a refusé de débourser plus de 60 millions d’euros pour l’Espagnol. Désormais les candidats fusent et la presse continue d’évoquer des idées pour renforcer l’entre jeu du club de Valdebebas. Il y a quelques semaines, le nom de Vitinha était de sortie. Dorénavant, c'est autour d’Enzo Fernandez d’être cité. Mais le joueur de Chelsea ne sera pas simple à aller chercher.

La solution Enzo Fernandez

Le journaliste espagnol, Julio Maldonado a expliqué que le joueur de Chelsea est une option idéale pour Xabi Alonso. Sur YouTube, l’Espagnol explique « Je pense qu'Enzo Fernández serait la meilleure solution possible pour le milieu de terrain du Real Madrid. Enzo peut jouer en pivot, il a une bonne distribution et pour moi, il est meilleur que Tchouaméni. Si j'étais le Real Madrid, je m'intéresserais immédiatement à Enzo Fernández. »
Seul souci dans l’opération, le prix. Chelsea réclame plus de 100 millions pour laisser filer le joueur de 24 ans. Souvent capitaine cette saison, Enzo Fernandez a été acheté au cours de l’hiver 2023 pour 121 millions d’euros en provenance de Benfica. En contrat jusqu’en 2032, l’Argentin sera compliqué à sortir pour le Real. Il reste cependant du temps pour le club de la capitale espagnole qui compte agir l’été prochain sur le mercato. Et si ce prix parait élevé, c'est tout de même moins important que les 130 ME que le Real comptait mettre pour essayer d'avoir Vitinha auprès du PSG.

Lire aussi

Il fait le bonheur du PSG et vient sauver Lamine YamalIl fait le bonheur du PSG et vient sauver Lamine Yamal
0
Articles Recommandés
Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de samedi

psg tous contre deschamps l armee numerique est lancee deschamps 52 398494
Equipe de France

EdF : Pierre Ménès voit un gros problème pour la France

ICONSPORT_277063_0846
PSG

Le PSG défavorisé, Didier Deschamps agace

Coupe du Monde 2026
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de vendredi

Fil Info

00:00
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de samedi
23:30
EdF : Pierre Ménès voit un gros problème pour la France
23:00
Le PSG défavorisé, Didier Deschamps agace
22:48
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de vendredi
22:47
CdM 2026 : La Croatie qualifiée, les Pays-Bas y sont presque
22:30
Lamine Yamal c’est fini, l’Espagne l’enterre
21:30
Kylian Mbappé faux blessé, le Real nargue la France
21:27
EdF : Les Bleuets accrochés en Suisse

Derniers commentaires

Le PSG défavorisé, Didier Deschamps agace

Si bambi va tout va cqfd

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Rires, l'explication est simple comme bonjour, tu n'as respecté ta parole, sinon je t'aurais forcément retrouvé sur place, rires. J'étais là à patienter à l'heure convenue, et toi tu étais absent. Mais pour toi ce n'est pas grave du moment que Greg Roi avale la couleuvre, rires.

Endrick, le « non » catégorique du Real à l’OL

Le prêt serait pour 6 mois et non 5. Son salaire annuel est de 4 100 000 € (4 160 000 € selon Capology). L'OL devrait payer 50 %, soit 2 050 000 € (ou 2 080 000 €), + 800 000 € réclamés par Florentino Perez pour le prêt. Soit un total de 2 850 000 € (ou 2 880 000 €).

Kylian Mbappé faux blessé, le Real nargue la France

Même s'il le fait rentrer en jeu en 2ème mi-temps.

Kylian Mbappé faux blessé, le Real nargue la France

Comme d'hab DD a ses têtes et ses passes droits... S'il met Barcola titulaire on aura compris...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading