PSG : Luis Enrique sort le champagne, le Real oublie Vitinha

Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid prépare son mercato estival. Le club de la capitale espagnole est toujours à la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire. Des noms ont été soufflés, mais Xabi Alonso veut un profil bien précis. Certains observateurs suggèrent désormais celui d’Enzo Fernandez.

Xabi Alonso milite pour la venue d’un milieu de terrain l’été prochain du côté du Real Madrid. C’est en tout cas ce que rapporte la presse espagnole dernièrement. Le technicien du club de la capitale a sondé Florentino Perez pour recruter Martín Zubimendi cet été. Mais le président du Real a refusé de débourser plus de 60 millions d’euros pour l’Espagnol. Désormais les candidats fusent et la presse continue d’évoquer des idées pour renforcer l’entre jeu du club de Valdebebas. Il y a quelques semaines, le nom de Vitinha était de sortie. Dorénavant, c'est autour d’Enzo Fernandez d’être cité. Mais le joueur de Chelsea ne sera pas simple à aller chercher.

La solution Enzo Fernandez

Le journaliste espagnol, Julio Maldonado a expliqué que le joueur de Chelsea est une option idéale pour Xabi Alonso. Sur YouTube, l’Espagnol explique « Je pense qu'Enzo Fernández serait la meilleure solution possible pour le milieu de terrain du Real Madrid. Enzo peut jouer en pivot, il a une bonne distribution et pour moi, il est meilleur que Tchouaméni. Si j'étais le Real Madrid, je m'intéresserais immédiatement à Enzo Fernández. »

Seul souci dans l’opération, le prix. Chelsea réclame plus de 100 millions pour laisser filer le joueur de 24 ans. Souvent capitaine cette saison, Enzo Fernandez a été acheté au cours de l’hiver 2023 pour 121 millions d’euros en provenance de Benfica. En contrat jusqu’en 2032, l’Argentin sera compliqué à sortir pour le Real. Il reste cependant du temps pour le club de la capitale espagnole qui compte agir l’été prochain sur le mercato. Et si ce prix parait élevé, c'est tout de même moins important que les 130 ME que le Real comptait mettre pour essayer d'avoir Vitinha auprès du PSG.