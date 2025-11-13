Il fait le bonheur du PSG et vient sauver Lamine Yamal

Pourquoi c'est si compliqué pour les africains d'accéder à la phase finale de la coupe du monde ?
Belle victoire, le parc est vraiment mieux que le SDF. Kante très bien. Kone il est physique mais il ralentit le jeu. Belle entrée d'etikite. Cherki tu sens le talent mais ça n'a pas aboutit. Dommage pour le poteau de barcola, mais au moins il ne s'est pas blesse
Depuis que Foot01 a migré vers la nouvelle plateforme, c'est devenu un vrai bazar. On ne sait pas qui répond à qui. Et quand le nombre de commentaires devient important et qu'il faut en charger des nouveaux, c'est une galère pour trouver ces nouveaux commentaires.
à qui est posée la question ?
Sages précautions dans cette ville de non-droit.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
