Yamal Barca

Il fait le bonheur du PSG et vient sauver Lamine Yamal

Liga13 nov. , 21:40
parQuentin Mallet
0
Après s'être aperçue que Lamine Yamal était blessé en arrivant au rassemblement, la Fédération espagnole l'a renvoyé à Barcelone en s'en prenant vivement aux dirigeants blaugranas. Le prodige catalan avait au préalable fait constater sa blessure à l'aine par un médecin qui a déjà officié pour le PSG.
En Espagne, rien ne va plus. Lamine Yamal est devenu ce type de joueurs qui cristallise toute l'attention des médias. Malgré son très jeune âge, il est d'ores et déjà considéré comme une superstar, alors que chacun de ses faits et gestes sont scrutés de près. Forcément, lorsque la situation dans laquelle il se trouve arrive, ça a de quoi provoquer un sacré séisme par-delà les Pyrénées.
L. Yamal Nasraoui Ebana

L. Yamal Nasraoui Ebana

SpainEspagne Âge 18 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts3
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs8
Buts4
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Gêné par une blessure au pubis depuis plusieurs semaines, il n'arrive toujours à s'en remettre malgré les phases de repos auxquelles il a eu droit. Appelé par Luis de la Fuente pour les deux derniers matchs de l'Espagne cette année, Lamine Yamal a finalement été rejeté par sa Fédération après qu'elle a appris qu'il avait besoin d'un traitement de sept à dix jours pour soulager son pépin physique. Un traitement qui lui a d'ailleurs été prescrit par un médecin bien connu… du Paris Saint-Germain.

Lamine Yamal aidé par un médecin connu du PSG

C'est en tout cas ce qu'affirme Josep Pedrerol. Le célèbre journaliste et présentateur de l'émission El Chiringuito, indique que Lamine Yamal a eu recours à un médecin belge réputé pour avoir travaillé avec le PSG par le passé, mais aussi avec plusieurs joueurs de NBA. Ce médecin, qui travaille à la demande, a vu plus de 3.000 athlètes souffrant de pubalgie, et est toujours proche du club parisien en cas de problème de ce type.
Ce médecin se serait rendu à Barcelone lundi dernier pour examiner la blessure du prodige du FC Barcelone. Il a ensuite confirmé que l'Espagnol avait besoin d'un traitement qui durerait de sept à dix jours. En d'autres termes, le Barça l'a laissé partir en sélection alors qu'il était physiquement indisponible.
Désormais, Lamine Yamal continue sa convalescence chez lui et espère pouvoir être de retour rapidement. Surtout, que cette blessure à l'aine, bien connue des sportifs pour son caractère coriace, s'estompe enfin.
0
Derniers commentaires

CdM 2026 : Mbemba envoie la RD Congo en finale, le Cameroun éliminé

Pourquoi c'est si compliqué pour les africains d'accéder à la phase finale de la coupe du monde ?

CdM 2026 : Mbappé qualifie la France pour le Mondial !

Belle victoire, le parc est vraiment mieux que le SDF. Kante très bien. Kone il est physique mais il ralentit le jeu. Belle entrée d'etikite. Cherki tu sens le talent mais ça n'a pas aboutit. Dommage pour le poteau de barcola, mais au moins il ne s'est pas blesse

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

@Eisie37 : Depuis que Foot01 a migré vers la nouvelle plateforme, c'est devenu un vrai bazar. On ne sait pas qui répond à qui. Et quand le nombre de commentaires devient important et qu'il faut en charger des nouveaux, c'est une galère pour trouver ces nouveaux commentaires.

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

à qui est posée la question ?

Les supporters de Newcastle prévenus, Marseille c'est chaud

Sages précautions dans cette ville de non-droit.

