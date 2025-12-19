PSG : Luis Enrique ridiculise le mercato avec deux noms

Mohamed Salah ou une nouvelle star en attaque comme ce fut le cas en janvier dernier avec Khvicha Kvaratskhelia, non merci pour Luis Enrique, qui a largement ce qu'il faut au sein du PSG.

Ce n’est pas un scoop, Luis Enrique n’est pas favorable au mercato . D’été comme d’hiver, il estime que, si un effectif lui convient, il n’y a pas de besoin de faire de retouches. A l’intersaison, il a consenti à changer de gardien, et à recruter un défenseur central qui lui plait beaucoup. Pour le reste, malgré la justesse de l’effectif et les blessures physiques, l’entraîneur du PSG est satisfait des joueurs qui sont à sa disposition.

L'attaque du PSG n'a pas besoin de recrues

Il possède l’expérience pour lui, la confiance de ses dirigeants aussi après les six titres remportés en 2025. Et surtout, Luis Enrique est là à chaque entrainement et il est persuadé d’une chose. Selon RMC, si le coach parisien ne souhaite pas recruter offensivement, c’est parce qu’il a bien vu que deux de ses joueurs allaient exploser dans les mois à venir, et qu’il ne servait à rien de recruter de nouveaux éléments pour les freiner.

Les deux joueurs en question sont Ibrahim Ndiaye, qui part à la Coupe d’Afrique avec le Sénégal mais a déjà marqué des gros points lors de ses premières apparitions. Et Quentin Ndjantou, qui commence à être sollicité de plus en plus régulièrement devant. Au point de piquer du temps de jeu à Gonçalo Ramos, qui voit parfois le natif d’Arpajon lui passer tout simplement devant.

En dépit des blessures ou de la méforme de plusieurs éléments offensifs, Luis Enrique n’a donc aucune inquiétude pour la suite de la saison. De quoi rassurer ses dirigeants sur le plan offensif, le PSG a de quoi voir venir et les titulaires pourront même être titillés par les jeunes joueurs du club à l’avenir. Ce n’est pas Nasser Al-Khelaïfi, qui a encore récemment mis en avant la qualité du centre de formation de son club, qui va s’en plaindre.