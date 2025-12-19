ICONSPORT_280158_0394

PSG : Luis Enrique ridiculise le mercato avec deux noms

PSG19 déc. , 19:30
parGuillaume Conte
1
Mohamed Salah ou une nouvelle star en attaque comme ce fut le cas en janvier dernier avec Khvicha Kvaratskhelia, non merci pour Luis Enrique, qui a largement ce qu'il faut au sein du PSG.
Ce n’est pas un scoop, Luis Enrique n’est pas favorable au mercato. D’été comme d’hiver, il estime que, si un effectif lui convient, il n’y a pas de besoin de faire de retouches. A l’intersaison, il a consenti à changer de gardien, et à recruter un défenseur central qui lui plait beaucoup. Pour le reste, malgré la justesse de l’effectif et les blessures physiques, l’entraîneur du PSG est satisfait des joueurs qui sont à sa disposition.

L'attaque du PSG n'a pas besoin de recrues

Il possède l’expérience pour lui, la confiance de ses dirigeants aussi après les six titres remportés en 2025. Et surtout, Luis Enrique est là à chaque entrainement et il est persuadé d’une chose. Selon RMC, si le coach parisien ne souhaite pas recruter offensivement, c’est parce qu’il a bien vu que deux de ses joueurs allaient exploser dans les mois à venir, et qu’il ne servait à rien de recruter de nouveaux éléments pour les freiner.
Les deux joueurs en question sont Ibrahim Ndiaye, qui part à la Coupe d’Afrique avec le Sénégal mais a déjà marqué des gros points lors de ses premières apparitions. Et Quentin Ndjantou, qui commence à être sollicité de plus en plus régulièrement devant. Au point de piquer du temps de jeu à Gonçalo Ramos, qui voit parfois le natif d’Arpajon lui passer tout simplement devant.
En dépit des blessures ou de la méforme de plusieurs éléments offensifs, Luis Enrique n’a donc aucune inquiétude pour la suite de la saison. De quoi rassurer ses dirigeants sur le plan offensif, le PSG a de quoi voir venir et les titulaires pourront même être titillés par les jeunes joueurs du club à l’avenir. Ce n’est pas Nasser Al-Khelaïfi, qui a encore récemment mis en avant la qualité du centre de formation de son club, qui va s’en plaindre.
1
Articles Recommandés
La-semelle-de-Lamine-Camara-sur-Lucas-Chevalier-lors-de-Monaco-PSG-le-29-novembre-2025-2192141
PSG

PSG : Camara-Chevalier, le règlement donne raison à l’arbitre

ICONSPORT_258823_0216
Ligue 1

L1 : Landreau quitte la direction de l'arbitrage

ICONSPORT_280335_0006
Coupe de France

Lens - Feignies-Aulnoye : les compos (21h sur BeIN 1)

ICONSPORT_279926_0205
OL

« 100 % des supporters de l’OL », Corentin Tolisso a du mal à y croire

Fil Info

19 déc. , 20:30
PSG : Camara-Chevalier, le règlement donne raison à l’arbitre
19 déc. , 20:26
L1 : Landreau quitte la direction de l'arbitrage
19 déc. , 20:15
Lens - Feignies-Aulnoye : les compos (21h sur BeIN 1)
19 déc. , 20:00
« 100 % des supporters de l’OL », Corentin Tolisso a du mal à y croire
19 déc. , 19:00
OM : Chelsea attaque, Longoria n’a pas fini de souffrir
19 déc. , 18:40
La FFF fait un geste pour Karim Benzema
19 déc. , 18:30
CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale
19 déc. , 18:20
PSG : L’UEFA réduit la sanction d’Hernandez

Derniers commentaires

« 100 % des supporters de l’OL », Corentin Tolisso a du mal à y croire

Oui mais le niveau affiché contre Lorient et Auxerre était affreux. Et contre le PFC on menait 3 à 0

PSG : Sérieuse blessure pour Safonov

Quelle scoumoune

Strasbourg plus fort que le PSG, l’UEFA a parlé

Ces coupes n'ont pas la même valeur .Pourquoi la même valeur de point?

Griezmann-Endrick, l’OL prépare une attaque de feu

T'y t'y connais en kleenex le puceau

Le Barça fait une Yamal, le Real le fait vomir

Tout ceci est très constructif… et surtout d'une nullité…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading