L1 : Troyes remporte le match de la peur

L1 : Troyes remporte le match de la peur

Ligue 1
parClaude Dautel
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Dans un match entre mals classés, l'ESTAC a remporté une précieuse victoire (2-0) ce samedi à domicile et quitte la zone rouge au détriment du Mans, son adversaire du soir.
Contrainte par les autorités à déplacer plusieurs matchs lors de ce week-end, la Ligue de Football Professionnel offrait ce samedi soir une affiche du bas de classement aux amateurs de Ligue 1. Au stade de l'Aube, Troyes recevait Le Mans pour un choc entre promus et surtout entre formations qui se battent déjà pour se maintenir. Dans un match qui n'a pas atteint des sommets, mais qui a tout de même été plaisant à suivre, ce sont finalement les Troyens qui se sont imposés (2-0). Les buts de l'ESTAC ont été marqués par Diop (33e) et par Boura (71e).

Le Mans descend à la 17e place de Ligue 1

Avec cette victoire, Troyes s'extirpe au moins provisoirement de la zone rouge, puisque l'ESTAC est désormais quinzième avec un point d'avance sur Strarbourg, qui recevra Auxerre dimanche, et sur Le Mans, son hôte ce samedi. Du côté du club sarthois, qui n'a plus gagné depuis le 19 septembre, il va désormais falloir se refaire une santé. Ce ne sera pas facile puisque Le Mans va jouer tour à tour contre Monaco, Marseille et Lille.

Ligue 1

31 octobre 2026 à 20:45
TroyesTroyes logo
Diop33'Boura71'
2
0
Match terminé
Le MansLe Mans logo
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
S. Yohou
Le MansLe Mans
S. Yohou
Remplacement
90
ENTRE
H. Picard
TroyesTroyes
H. Picard
SORT
M. Ifnaoui
TroyesTroyes
M. Ifnaoui
Remplacement
79
ENTRE
I. Gomis
TroyesTroyes
I. Gomis
SORT
M. Diop
TroyesTroyes
M. Diop
Remplacement
79
ENTRE
J. Le Douaron
TroyesTroyes
J. Le Douaron
SORT
R. Ripart
TroyesTroyes
R. Ripart
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Paris Saint Germain
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1895311266
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16951320191
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1484221376
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14942313121
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Lens
13941416133
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O. Marseille
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Lorient
128332761
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Toulouse
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Brest
9823314122
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15Troyes logo
Troyes
89225716-9
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Strasbourg
782151218-6
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791441118-7
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