PSG : Un Titi menace de partir, Luis Enrique cède

Apparu pour la première fois en Ligue 1 au Havre (5-1) vendredi, David Boly obtient le temps de jeu réclamé au Paris Saint-Germain. Le jeune latéral droit n’écarte pas l’idée d’un départ libre l’été prochain s’il n’entre pas davantage dans les plans du coach Luis Enrique.

Je pense que David Boly a montré qu'il est en train de s'améliorer à chaque fois qu'il s'entraîne avec nous, a complimenté Luis Enrique devant les médias. Il s'entraîne bien tous les jours. Il est plus à l'aise. » Après le festival d’Achraf Hakimi au Stade Océane, l’autre latéral droit du Paris Saint-Germain s’est aussi éclaté. David Boly a profité de son entrée à la 71e minute pour fêter sa première apparition en Ligue 1. Le Titi s’est vu récompensé pour sa progression constatée en interne, lui qui s’entraîne avec l’équipe première depuis la fin du mercato estival. «, a complimenté Luis Enrique devant les médias.. »

Au-delà de ses qualités connues depuis des années au sein du club francilien, David Boly séduit également à travers ses habitudes en dehors des terrains. « C'est un petit qui a compris certaines choses dans sa préparation invisible, a confié un membre du staff parisien à L’Equipe. On a déjà vu des progrès significatifs au niveau de sa mentalité depuis sa reprise avec nous. Il est très pro dans son quotidien désormais. Il a aussi franchi des paliers considérables sur les matchs qu'il dispute avec les Espoirs. »

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Satisfait de la progression de son joueur, le Paris Saint-Germain doit néanmoins gérer la question de son avenir. Le latéral droit de 17 ans, considéré comme un grand espoir du club, ne possède pas encore le statut professionnel. Et la fin de son contrat l’été prochain attire du monde. Heureusement pour le double champion d’Europe, David Boly privilégie son club formateur qui lui a formulé une offre financière très élevée. Mais avant d’accepter, le jeune talent veut apparaître davantage en Ligue 1. Ce qui explique peut-être son entrée vendredi.