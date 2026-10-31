PSG : Un Titi menace de partir, Luis Enrique cède

mico378631 octobre 2026 à 20:53+ 641 Ne te fatigues pas c'est un encore un bruit de couloir.
Ne te fatigues pas c'est un encore un bruit de couloir.
Primo, Cherki n'a pas envie d'aller au PSG et ce club prend ses désirs pour des réalités. Gratuit non mais...
Attendons !Il est revenu à un bon niveau mais il faut qu'il confirme
Encore
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|16
|9
|5
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|3
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|15
|8
|4
|3
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|11
|7
|4
|14
|8
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|-6
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|2
|9
|0
|2
|7
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|-11
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Avec 4 titis sur le terrain ce soir, ce n’est pas juste une grosse victoire, c’est toute la formation parisienne qui réalise une démonstration de force. J’ai interrogé Luis Enrique sur les titis : 🎙️Luis Enrique : « On a beaucoup de jeunes joueurs, des titis. David Boly a