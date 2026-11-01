OL : Paulo Fonseca s'en va, Thiago Motta en pole

Evoqué par la presse portugaise depuis trois jours, le départ de Paulo Fonseca de son poste d'entraîneur de l'OL se précise désormais. Lyon aurait même déjà reçu la candidature de Thiago Motta pour le remplacer.

Ce dimanche, L'Equipe et le quotidien sportif portugais A Bola le confirment, le Sporting Lisbonne, Paulo Fonseca et l'Olympique Lyonnais négocient pour le possible transfert de l'entraîneur de l'OL pour le club portugais. Dix ans après avoir quitté son pays, Paulo Fonseca est d'accord pour succéder à Rui Borges, et nos deux confrères s'accordent sur le fait que cette opération pourrait se faire lors de la trêve internationale qui se profile. Du côté de Lyon, même si ce n'était pas du tout dans les cartons, on sait que le départ de l'ancien entraîneur de l'AC Milan va permettre de faire de sérieuses économies. Car John Textor avait accordé un salaire royal de 350.000 euros par mois à Paulo Fonseca afin qu'il succède à Pierre Sage. Et si les négociations actuelles pour sa prolongation trainaient, c'est que désormais l'OL ne veut plus payer cela.

L'OL peut faire des économies

Le départ de Paulo Fonseca peut donc permettre à l'Olympique Lyonnais de faire de sérieuses économies, même si pour l'instant le club de Michele Kang n'a pas encore donné son accord à un transfert de ce dernier vers le Sporting. Car ce changement d'entraîneur en pleine saison est forcément un gros risque sportif au moment où l'OL a tout de même de bons résultats. Cependant, le club rhodanien doit préparer l'avenir et, selon Hugo Guillemet, un candidat à la succession de Paulo Fonseca s'est déjà fait connaître. Il s'agit de Thiago Motta, dont l'entourage serait déjà venu aux renseignements auprès des dirigeants lyonnais afin d'en savoir plus.

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a notamment entraîné Bologne et la Juventus, où sa situation contractuelle est désormais réglée. Car depuis son limogeage en mars 2025, la Juve continuait à la payer, mais en fin de semaine, Tuttomercatoweb avait révélé que finalement le contrat de Thiago Motta qui courait jusqu'en 2027 avait pris fin suite à un accord à l'amiable. Outre l'Olympique Lyonnais, le nom de ce dernier circule aussi du côté de l'Atalanta.

On ne peut cependant pas totalement repousser le nom de Pierre Sage. Ce dernier est dans une position de plus en plus compliquée à Crystal Palace. La défaite de samedi à Tottenham ayant mis encore plus de pression sur les épaules de l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais dont une partie des supporters rhodaniens réclame le retour.