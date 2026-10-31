Ita : L'AC Milan terrasse l'Inter dans un chaud derby

Real : Mourinho fan boy de Kylian Mbappé

Mourinho sait très bien ce qu'il dit... maintenant qu'il est entraineur du Real Madrid et qu'il voit évoluer Kylian Mbappé dans son équipe. Oui... Kylian Mbappé est unique... et il le prouve sur le terrain tous les jours. Ce n'est pas rien d'être le meilleur buteur de la Coupe du Monde à l'âge de 27 ans... alors qu'il lui reste encore deux ou trois Coupe du Monde à faire avant la fin de sa carrière avec l'Equipe Nationale. Et quoi qu'il arrive... il aura marqué de son empreinte l'histoire du Football.