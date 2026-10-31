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Ita : L'AC Milan terrasse l'Inter dans un chaud derby

Serie A
parClaude Dautel
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Malgré les faveurs du pronostic, l'Inter, qui n'avait pas perdu un seul match cette saison en Serie A, s'est incliné (1-3) ce samedi soir dans le derby de la Madonina face à un AC Milan emmené par un Moreira de feu. L'ancien joueur passé par l'OL et Strasbourg a signé deux passes décisives à Pulisic (4e) et Rabiot (10e). Puis, il a signé le troisième but milanais sur un superbe coup-franc (43e). Entre temps, Bastoni avait réduit le score pour l'AC Milan à la (22e).

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