Esp : Le Barça se réveille et frappe fort

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Mourinho sait très bien ce qu'il dit... maintenant qu'il est entraineur du Real Madrid et qu'il voit évoluer Kylian Mbappé dans son équipe (Didier Deschamps aussi avait bien compris de quoi était capable Kylian Mbappé). Oui... Kylian Mbappé est unique... et il le prouve tous les jours sur le terrain. Ce n'est pas rien d'être le meilleur buteur de la Coupe du Monde à l'âge de 27 ans... alors qu'il lui reste encore deux ou trois Coupe du Monde à faire avant la fin de sa carrière avec l'Equipe Nationale. Et quoi qu'il arrive... il aura marqué de son empreinte l'histoire du Football.
Fort contre les faibles uniquement. Comme Lepauo.
Mico : Ce sont surtout les désirs des journalistes que certains prennent pour des réalités. https://uploads.disquscdn.com/images/c2e1bd6c34b5d9433968b629ffe0f28d1db64ca5393bb5cdce99bca30bd60630.png
mico378631 octobre 2026 à 20:53+ 641 Ne te fatigues pas c'est un encore un bruit de couloir.
Ne te fatigues pas c'est un encore un bruit de couloir.
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Goals galore at home.