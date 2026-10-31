Esp : Le Barça se réveille et frappe fort

Esp : Le Barça se réveille et frappe fort

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parClaude Dautel
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Après ses deux défaites consécutives contre le PSG en Ligue des champions et le Real Madrid en Liga, le FC Barcelone devait impérativement renouer avec la victoire ce samedi contre Alaves au Camp Nou, et il l'a fait en cartonnant son adversaire.
Et contre une formation du milieu de tableau, Lamine Yamal et ses coéquipiers n'ont pas tremblé puisque le Barça s'est imposé 6-1. Deux doublés de Raphinha et de Lamine Yama, plus des buts signés Fermin et Gordon ont donc remis l'équipe d'Hansi Flick dans le bon sens. Au classement de la Liga, le Barça reprend deux points d'avance sur l'Atlético de Madrid et six sur le Real Madrid, qui se déplace dimanche pour affronter le Racing Santander.

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