Real : Mourinho fan boy de Kylian Mbappé

A la veille du match à Santander, José Mourinho a été interrogé sur la semaine compliquée traversée par Kylian Mbappé. Le Special One a dit tout le bien qu'il pensait de la star tricolore.

Entre sa deuxième place au classement du Ballon d'Or et la polémique mondiale déclenchée avec la Chine, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a eu sa dose de problèmes en quelques jours. Mais, à en croire l'entraîneur du Real Madrid , Kylian Mbappé n'a pas été marqué plus que cela par ce qu'il vient de vivre. Pour José Mourinho, qui a déjà eu l'occasion de travailler avec des stars du football, le joueur français est réellement hors du commun. Et le Special One n'a aucun doute sur la capacité de Mbappé de se remettre de cette séquence négative, mais que l'attaquant de 27 ans a traversé sans montrer le moindre signe de nervosité ou d'agacement. Mourinho admet être déçu pour Mbappé dans la course au Ballon d'Or.

Mbappé c'est mieux qu'un Ballon d'Or

En conférence de presse avant le déplacement du Real Madrid dimanche à Santander, José Mourinho a plaidé la cause de Kylian Mbappé. « Dans sa manière dont il a réagi à l’attribution du Ballon d’Or à Harry Kane, je n'ai vu et senti chez lui que de la classe et du respect. Kylian est très intelligent, très mûr. Il a une très grande estime de lui mais en même temps beaucoup de classe. C'est une chose de savoir que tu es le meilleur, et une autre d'avoir du respect pour tout ce qu'a accompli un autre joueur pour gagner un trophée. Je suis frustré qu'il ne l'ait pas gagné. Après, un Ballon d'Or, il y en a tous les ans, mais le meilleur joueur de l'histoire des Coupes du monde, il n'y en a qu'un. C'est quelque chose d'unique et Kylian l'est », a lancé le Special One.