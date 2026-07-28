L’OL insiste pour recruter Brian Gutierrez

L’OL insiste pour recruter Brian Gutierrez

OL28 juil. , 12:40
parCorentin Facy
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Dans le viseur de l’OL depuis plusieurs semaines, la pépite mexicaine Brian Gutierrez fait toujours l’objet d’un intense forcing de la part du club rhodanien. L’AS Monaco est également sur le coup.
Premier club français à reprendre la compétition avec un troisième tour préliminaire de Ligue des Champions à disputer début août contre le Sparta Prague, l’Olympique Lyonnais n’a pas chômé sur le marché des transferts. Le club rhodanien est de loin le club de Ligue 1 à être le plus avancé sur son mercato… mais Matthieu Louis-Jean n’en a pas encore terminé. L’OL veut rapidement officialiser les signatures de Loïs Openda et de Felix Bacher, après quoi il sera temps de se concentrer sur l’un des derniers objectifs de l’été : Brian Gutierrez.
Révélée il y a plusieurs semaines, la piste menant au milieu offensif mexicain de Chivas est toujours active selon le compte Instagram Kery News, suivi par plus de 50.000 followers en Amérique du Sud. « Un transfert de Brian Gutiérrez vers un club européen reste une possibilité durant ce mercato. Lyon et Monaco feraient partie des clubs intéressés par le joueur de Chivas » a publié l’insider spécialisé dans le football mexicain.
Sélectionné pour la Coupe du monde 2026 avec le Mexique, le milieu offensif de 23 ans né aux Etats-Unis est valorisé à 8 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, malgré une saison 2025-2026 mitigée avec seulement 2 buts et 2 passes décisives en championnat.

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Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement de l’OL voient toutefois plus loin que les statistiques et sont convaincus par le potentiel du joueur. Son transfert à Lyon pourrait néanmoins dépendre d'un éventuel départ dans ce secteur de jeu. On pense notamment à Pavel Sulc, courtisé en Angleterre et qui n’est pas encore certain à 100% de rester dans la capitale des Gaules après sa très belle saison 2024-2025 sous le maillot lyonnais. Dans le dossier Brian Gutierrez, le club rhodanien espère ne pas se faire doubler par l’AS Monaco, autre club de Ligue 1 qui suit de très près le numéro 10 mexicain.
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maintenant on donne de l importance a des supporter sur le net pour faire des pseudos articles bidons.... genial

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DeuxsurmonFiak n’y connaît rien au foot et il le prouve à chaque commentaires.

OL : Hamdani prolongé, une grande nouvelle tombe

Il faudrait le signer et le prêter en L2, cette saison. Il a besoin de temps de jeu, et semble encore un peu juste pour entrer dans la rotation cette saison, compte tenu de la concurrence à son poste, malgré son talent.

OL : Un mois de négociation, cette recrue à 4 ME arrive enfin

Il a l'air costaud ! Il a joué tous les matchs de son équipe,, sans jamais être remplacé, la saison dernière !

OL : Un mois de négociation, cette recrue à 4 ME arrive enfin

Ça sent effectivement la master class. Encore. Malheureusement, il ne restera pas longtemps, à moins de qualifications en série pour la LDC. Pendant quelques saisons, on n'aura aucun autre choix que de se qualifier pour au moins l'Europa. Ce qui nous oblige à avoir une équipe vraiment compétitive et de jouer le top 5 chaque saison. Tout en réduisant la voiture, en faisant de grosses ventes et en baissant la masse salariale. Si on y arrive, ce n'est pas que Kang qui méritera une statut, c'est MLJ, Gerlinger et le staff technique, y compris Fonseca, n'en déplaise à ceux qui passent leur temps à le détruire.

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