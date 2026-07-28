L’OL insiste pour recruter Brian Gutierrez

Dans le viseur de l’OL depuis plusieurs semaines, la pépite mexicaine Brian Gutierrez fait toujours l’objet d’un intense forcing de la part du club rhodanien. L’AS Monaco est également sur le coup.

Révélée il y a plusieurs semaines, la piste menant au milieu offensif mexicain de Chivas est toujours active selon le compte Instagram Kery News, suivi par plus de 50.000 followers en Amérique du Sud. « Un transfert de Brian Gutiérrez vers un club européen reste une possibilité durant ce mercato. Lyon et Monaco feraient partie des clubs intéressés par le joueur de Chivas » a publié l’insider spécialisé dans le football mexicain.

Sélectionné pour la Coupe du monde 2026 avec le Mexique, le milieu offensif de 23 ans né aux Etats-Unis est valorisé à 8 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, malgré une saison 2025-2026 mitigée avec seulement 2 buts et 2 passes décisives en championnat.

Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement de l’OL voient toutefois plus loin que les statistiques et sont convaincus par le potentiel du joueur. Son transfert à Lyon pourrait néanmoins dépendre d'un éventuel départ dans ce secteur de jeu. On pense notamment à Pavel Sulc, courtisé en Angleterre et qui n’est pas encore certain à 100% de rester dans la capitale des Gaules après sa très belle saison 2024-2025 sous le maillot lyonnais. Dans le dossier Brian Gutierrez, le club rhodanien espère ne pas se faire doubler par l’AS Monaco, autre club de Ligue 1 qui suit de très près le numéro 10 mexicain.