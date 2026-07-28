OL : A peine revenu du Mondial, Lyon le met dehors
Duje Caleta-Car

OL : A peine revenu du Mondial, Lyon le met dehors

OL28 juil. , 15:00
parQuentin Mallet
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Prêté par l'OL à la Real Sociedad la saison dernière, Duje Caleta-Car a fait son retour au centre d'entrainement des Gones. Pas conservé par le club basque, il ne devrait pas l'être non plus par la direction lyonnaise, laquelle a d'autres plans pour lui.
Arrivé en prêt en 2023 puis recruté définitivement à l'été 2024, Duje Caleta-Car ne fait aujourd'hui plus partie des plans de l'Olympique Lyonnais. Prêté toute la saison dernière à la Real Sociedad, le défenseur central croate a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues. Pour autant, l'écurie basque, qui a terminé à une triste 10e place en Liga, compensée toutefois par un sacre en finale de la Coupe du Roi, a décidé de ne pas lever l'option d'achat incluse initialement dans l'accord de prêt.
Et ce n'est pas la dernière Coupe du monde passée intégralement sur le banc qui aurait pu faire changer d'avis la direction basque. De retour au centre d'entrainement des Gones après la fin de ses vacances, il ne devrait pas s'éterniser ici.

Lire aussi

L’OL insiste pour recruter Brian GutierrezL’OL insiste pour recruter Brian Gutierrez
OL : Hamdani prolongé, une grande nouvelle tombeOL : Hamdani prolongé, une grande nouvelle tombe

Caleta-Car, revenu pour mieux repartir

C'est ce qu'il faut croire des récentes informations partagées par Olympique-et-Lyonnais. Après avoir relayé le retour de Duje Caleta-Car à Décines ce lundi, le média spécialisé a indiqué que l'international croate faisait partie de ces joueurs qui ne feraient pas de vieux os cet été. Alors que Paulo Fonseca n'a pas du tout l'intention de l'intégrer dans ses plans, la direction sportive lyonnaise lui cherche activement une porte de sortie. Si les dirigeants de l'OL espéraient que la Real Sociedad lève l'option d'achat, ils doivent désormais se démener pour convaincre un autre club de s'adjuger ses services.
En attendant de trouver un nouveau point de chute, sous forme d'un transfert ou d'un nouveau prêt, Duje Caleta-Car n'est pas encore certain de participer à la préparation collective de l'équipe première. Paul Akouokou et Mahamadou Diawara, eux, s'entrainent avec la réserve puisque Paulo Fonseca ne compte pas sur eux. Même sort à venir pour l'ancien défenseur central de l'OM ? Pour rappel, le joueur de 29 ans est encore sous contrat jusqu'en juin 2027, soit une saison.
Articles Recommandés
Le Psg A Evite Larnaque Du Siecle Campos La Senti
PSG

Le PSG a évité l'arnaque du siècle, Campos l'a senti

Largentine Aidee Par La Fifa Et Les Arbitres La Preuve Irrefutable Tombe
Mondial 2026

L’Argentine aidée par la FIFA et les arbitres, la preuve irréfutable tombe

Om Medina Au Bayer Leverkusen Ca Chauffe
OM

OM : Medina au Bayer Leverkusen, ça chauffe !

Officiel Litalie Rappelle Roberto Mancini
Serie A

Officiel : L'Italie rappelle Roberto Mancini

Fil Info

28 juil. , 17:00
Le PSG a évité l'arnaque du siècle, Campos l'a senti
28 juil. , 16:30
L’Argentine aidée par la FIFA et les arbitres, la preuve irréfutable tombe
28 juil. , 16:00
OM : Medina au Bayer Leverkusen, ça chauffe !
28 juil. , 15:36
Officiel : L'Italie rappelle Roberto Mancini
28 juil. , 15:21
PSG : Barcola à Liverpool c'est parti, premier accord trouvé
28 juil. , 14:30
Lens lâche 15 ME en Ligue 1 pour remplacer Sangaré
28 juil. , 14:00
Rodri au PSG, la fake news démasquée
28 juil. , 13:30
OM : Bruno Genesio clarifie ses propos polémiques
28 juil. , 13:00
ASSE : 7 départs en urgence pour recruter, c'est la panique

Derniers commentaires

PSG : Barcola à Liverpool c'est parti, premier accord trouvé

ils ont bien mis 145 sur isak

PSG : Barcola à Liverpool c'est parti, premier accord trouvé

isak a bien été acheter 145 millions dc c'est pas degueu non plus 170 pour le vendre 150

L’Argentine aidée par la FIFA et les arbitres, la preuve irréfutable tombe

Inutile de dire que les argentins ont été favorisés dans cette Coupe du Monde par les arbitres désignés d'une manière fantaisiste par Collina l'arbitre en chef de la FIFA. Changer les règles établies ont conduit aussi les arbitres à faire des erreurs. Messi lors du premier match méritait un carton rouge. Inutile de rappeler qu'Infantino le président de la FIFA avait comme favori l'Argentine. Tout est dit.

L’Argentine aidée par la FIFA et les arbitres, la preuve irréfutable tombe

Parce que vous aviez besoin de preuves pour savoir que cette coupe du monde restera "la coupe du monde de la honte" ET Ils vont nous refaire la même dans 4 ans avec 64 équipes. Peut être même feront ils encore plus fort

L’Argentine aidée par la FIFA et les arbitres, la preuve irréfutable tombe

FIFA MAFIA

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading