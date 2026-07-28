OL : A peine revenu du Mondial, Lyon le met dehors

Prêté par l'OL à la Real Sociedad la saison dernière, Duje Caleta-Car a fait son retour au centre d'entrainement des Gones. Pas conservé par le club basque, il ne devrait pas l'être non plus par la direction lyonnaise, laquelle a d'autres plans pour lui.

Arrivé en prêt en 2023 puis recruté définitivement à l'été 2024, Duje Caleta-Car ne fait aujourd'hui plus partie des plans de l' Olympique Lyonnais . Prêté toute la saison dernière à la Real Sociedad, le défenseur central croate a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues. Pour autant, l'écurie basque, qui a terminé à une triste 10e place en Liga, compensée toutefois par un sacre en finale de la Coupe du Roi, a décidé de ne pas lever l'option d'achat incluse initialement dans l'accord de prêt.

Et ce n'est pas la dernière Coupe du monde passée intégralement sur le banc qui aurait pu faire changer d'avis la direction basque. De retour au centre d'entrainement des Gones après la fin de ses vacances, il ne devrait pas s'éterniser ici.

Caleta-Car, revenu pour mieux repartir

C'est ce qu'il faut croire des récentes informations partagées par Olympique-et-Lyonnais. Après avoir relayé le retour de Duje Caleta-Car à Décines ce lundi, le média spécialisé a indiqué que l'international croate faisait partie de ces joueurs qui ne feraient pas de vieux os cet été. Alors que Paulo Fonseca n'a pas du tout l'intention de l'intégrer dans ses plans, la direction sportive lyonnaise lui cherche activement une porte de sortie. Si les dirigeants de l'OL espéraient que la Real Sociedad lève l'option d'achat, ils doivent désormais se démener pour convaincre un autre club de s'adjuger ses services.

En attendant de trouver un nouveau point de chute, sous forme d'un transfert ou d'un nouveau prêt, Duje Caleta-Car n'est pas encore certain de participer à la préparation collective de l'équipe première. Paul Akouokou et Mahamadou Diawara, eux, s'entrainent avec la réserve puisque Paulo Fonseca ne compte pas sur eux. Même sort à venir pour l'ancien défenseur central de l'OM ? Pour rappel, le joueur de 29 ans est encore sous contrat jusqu'en juin 2027, soit une saison.