PSG : Un attaquant marocain à 40 ME en route pour Paris ?

Le PSG s’est mis à la recherche d’un nouveau renfort offensif après l’échec du dossier Yan Diomandé. Abdessamad Ezzalzouli fait partie des profils qui plaisent au club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain a encore du travail pour renforcer son secteur offensif. Deux départs importants ont déjà été actés dans ce secteur de jeu, avec les transferts de Gonçalo Ramos à l’AC Milan et de Lee Kang-In à l’Atlético de Madrid. Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola pourraient également quitter Paris dans les prochains jours, eux qui veulent tester le marché.

Les champions d’Europe sont donc attendus au tournant pour compenser ces éventuels départs majeurs. Et Luis Enrique pourrait notamment trouver son bonheur du côté du Betis.

Ezzalzouli, la surprise du mercato du PSG cet été ?

Selon les dernières informations d’Africa Foot, Abdessamad Ezzalzouli figure en effet parmi les joueurs suivis par le PSG cet été. Luis Enrique a même validé le profil de l’international marocain en cas de départ de Bradley Barcola.

À 24 ans, l’ailier est réputé pour son explosivité, sa percussion et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres. Le natif de Béni Mellal est estimé à environ 40 millions d’euros par le Betis, qui n’entend pas forcément faciliter son départ.

Nul doute que l’intérêt du PSG sera apprécié par Ezzalzouli, qui continue de progresser depuis plusieurs mois. Luis Enrique souhaite maintenir une forte concurrence au sein de son effectif la saison prochaine, et les joueurs ambitieux, prêts à se battre pour gagner leur place à Paris, sont particulièrement appréciés.

Luis Campos et Luis Enrique devront en tout cas faire preuve de flair pour dénicher de nouveaux talents capables d’apporter une réelle plus-value à l’effectif et permettre au PSG de continuer à viser la Ligue des champions la saison prochaine. L'été sera encore chaud dans la capitale...