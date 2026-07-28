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Rodri au PSG, la fake news démasquée

PSG28 juil. , 14:00
parHadrien Rivayrand
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Ces derniers jours, le nom de Rodri a été associé au PSG. Mais le club de la capitale ne devrait finalement pas recruter de milieu de terrain cet été.
Le Paris Saint-Germain s'apprête à accélérer sur le marché des transferts. Le club de la capitale pensait notamment tenir la signature de Yan Diomandé. Mais l'international ivoirien va finalement prendre la direction du Real Madrid. Le club merengue a répondu aux exigences financières du RB Leipzig, contrairement au PSG, qui refusait de s'aligner sur le montant demandé.
Les champions d'Europe vont donc devoir se tourner vers d'autres pistes. Ces derniers jours, certaines rumeurs évoquaient d'ailleurs un intérêt du PSG pour Rodri, également suivi par le Real Madrid, comme une forme de réponse au transfert de Yan Diomandé. Mais cette hypothèse ne devrait pas se concrétiser.

Rodri au PSG, ça n'arrivera pas

Selon les dernières informations de Marca, Rodri n'a en réalité jamais figuré parmi les cibles du Paris Saint-Germain. Le quotidien espagnol précise notamment : « Le nom de Rodri, qui circule sur le marché comme une option possible pour le PSG afin de riposter au coup porté par le Real Madrid avec le transfert de Yan Diomandé, n’a à aucun moment été envisagé au sein du club, ni par Nasser Al-Khelaïfi, ni par Luis Campos, ni par Luis Enrique lui-même. »

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Le Paris Saint-Germain estime déjà disposer du meilleur milieu de terrain au monde. Au vu des résultats récents du club et des performances régulières de Fabián Ruiz, João Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, difficile de contester ce constat.
Le PSG devra surtout se renforcer dans son secteur offensif. Le club de la capitale doit déjà compenser les départs de Gonçalo Ramos et Lee Kang-In. Ibrahim Mbaye, voire Bradley Barcola, pourraient également quitter Paris au cours de ce mercato estival plus brûlant que jamais.
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