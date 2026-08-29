PSG : Luis Enrique exige ces deux joueurs avant mardi soir
Javi Rodriguez

PSG : Luis Enrique exige ces deux joueurs avant mardi soir

PSG29 août , 13:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG n'a sans doute pas dit son dernier mot cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale se cherche notamment un nouveau défenseur polyvalent.
Le Paris Saint-Germain va réaliser dans les prochaines heures deux énormes ventes, avec les départs d'Ibrahim Mbaye à Aston Villa et de Bradley Barcola à Liverpool. De quoi permettre aux champions d'Europe de réinvestir sur le marché des transferts. Il se dit de plus en plus que le PSG est à l'affût d'un nouveau joueur offensif et d'un défenseur polyvalent. Du mouvement est donc encore à prévoir dans la capitale. Concernant le renforcement du secteur défensif, le Paris Saint-Germain réfléchit notamment à recruter en Espagne.

Le PSG n'a pas dit son dernier mot 

D'après les informations de PSGInside-Actus, les pensionnaires du Parc des Princes apprécient tout particulièrement les profils de Marc Pubill et de Javi Rodríguez. Concernant le joueur de l'Atlético de Madrid, les Colchoneros auraient pour le moment refusé toute approche. Pour Rodríguez, les choses pourraient en revanche être un peu plus sérieuses, avec une offre qui aurait déjà été formulée. Une chose semble en tout cas de plus en plus claire : le PSG va tenter de recruter un défenseur et un attaquant dans les derniers jours du mercato. Le compte précise d'ailleurs que les pensionnaires du Parc des Princes auront moins de difficultés à boucler l'arrivée d'un joueur offensif.

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Le PSG va en tout cas devoir bien clôturer un marché des transferts qui aura été historique sur le plan des ventes. Les champions d'Europe devront également rapidement se reprendre en Ligue 1 après deux matchs nuls consécutifs face au Stade Rennais et au LOSC. La prochaine journée offrira d'ailleurs un choc face à l'AS Monaco. Cette fois-ci, la rencontre se déroulera au Parc des Princes, avec une toute nouvelle pelouse installée dans l'enceinte parisienne. De quoi offrir un cadre idéal aux hommes de Luis Enrique pour relancer la machine.
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Il avait Nice à qui il a fait un coup de prostituee. Qu'il chiale en silence

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Tellement con... que tu y réagis. Mdr La vérité te dérange... comme chez tes potes. ^^

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C'est bien ça le problème... tu t aperçois même pas de ce que tu dis tellement tu es con

L’OL éjecte enfin Caleta-Car, c’est bouclé à 100%

Le probleme pour nous n'est pas son niveau mais son salaire

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Encore une fois petit titi... je ne fais pas de prédictions Par contre... on voit bien que rien n'a changé en Ligue1. Les arbitres sont rémunérés par le Qatar.

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