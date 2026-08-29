OM : Grégory Lorenzi déjà prêt à quitter Marseille ?

Arrivé à l'Olympique de Marseille après avoir donné dans un premier temps son accord à Nice, Grégory Lorenzi connaît un premier mercato étonnant puisque globalement il n'a rien à faire. Frank McCourt a changé la donne et le directeur sportif ne s'y attendait pas.

Lorsqu'il a quitté Brest après avoir réussi quelques beaux coups pour le compte du club breton, Grégory Lorenz avait d'abord choisi de rejoindre Nice. Mais Stéphane Richard, le nouveau président de l'OM, l'a convaincu de venir à Marseille où il y avait tout à reconstruire suite au départ du duo Longoria-Benatia. Sauf que visiblement celui qui est désormais le directeur sportif du club phocéen n'avait pas été informé de ce qui se tramait. En effet, Frank McCourt a tout simplement décidé de ne pas autoriser les dirigeants marseillais à signer des renforts lors de ce mercato. A en croire Nordine L'Instant N, journaliste pour la radio marseillaise Unité Radio 97.6, Grégory Lorenzi est tout de même un peu choqué d'avoir été mis au courant de tout cela seulement après sa signature à l'OM.

McCourt a fait une mauvaise surprise à Lorenzi

Et depuis, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille constate des choses qui ne lui plaisent pas du tout. « Selon mes informations, Gregory Lorenzi juge qu’il y a trop de personnes qui interviennent lorsqu’il se renseigne sur un joueur, que ce soit pour une arrivée ou un départ. Le directeur sportif marseillais est très frustré : il a le sentiment de ne pas avoir vraiment démarré son aventure à l’OM et se sent limité dans son travail. La question d’un départ n’a pas été évoquée, mais il ne s’attendait pas à une telle cure d’austérité au club », explique le journaliste marseillais, qui ne pense donc pas que pour l'instant l'avenir du directeur sportif est menacé.