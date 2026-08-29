OM : Grégory Lorenzi déjà prêt à quitter Marseille ?

Il avait Nice à qui il a fait un coup de prostituee. Qu'il chiale en silence
Tellement con... que tu y réagis. Mdr La vérité te dérange... comme chez tes potes. ^^
C'est bien ça le problème... tu t aperçois même pas de ce que tu dis tellement tu es con
Le probleme pour nous n'est pas son niveau mais son salaire
Encore une fois petit titi... je ne fais pas de prédictions Par contre... on voit bien que rien n'a changé en Ligue1. Les arbitres sont rémunérés par le Qatar.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
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|1
|1
|0
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|2
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|3
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|-2
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|0
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|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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🚨ℹ️ Selon mes informations, Gregory Lorenzi juge qu’il y a trop de personnes qui interviennent lorsqu’il se renseigne sur un joueur, que ce soit pour une arrivée ou un départ. Le directeur sportif marseillais est très frustré : il a le sentiment de ne pas avoir vraiment démarré
🚨🗣️ Grégory Lorenzi réponds aux supporters impatients : « je ne sais pas si les gens comprennent la situation et le problème dans lequel nous sommes confrontés » « Supporters ou pas, je pense que l’équation est très facile : c’est que même si on vend un joueur, on n’aura pas le