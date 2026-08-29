ASM-OM : Genesio annonce un forfait de taille

ASM-OM : Genesio annonce un forfait de taille

OM29 août , 13:32
parCorentin Facy
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Absent lors des derniers entraînements collectifs, Igor Paixao est forfait pour le choc entre l’AS Monaco et l’OM dimanche soir.
Bruno Genesio a confirmé la nouvelle ce samedi en conférence de presse : « Igor Paixão était déjà touché à la cuisse avant Strasbourg, il a joué malgré tout. Il est en soins et ne sera pas dans le groupe demain. C’est uniquement lié à sa situation physique, pas aux rumeurs actuelles » a précisé l’entraîneur phocéen. Une absence de taille pour les Phocéens, dont la force offensive sera donc considérablement réduite en Principauté en raison de l’absence du Brésilien. Une absence qui ne manquera pas d’être interprétée à trois jours de la fin du mercato et alors que l’OM souhaite absolument conserver Paixao, courtisé en Angleterre notamment par Sunderland.
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Tellement con... que tu y réagis. Mdr La vérité te dérange... comme chez tes potes. ^^

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

C'est bien ça le problème... tu t aperçois même pas de ce que tu dis tellement tu es con

L’OL éjecte enfin Caleta-Car, c’est bouclé à 100%

Le probleme pour nous n'est pas son niveau mais son salaire

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Encore une fois petit titi... je ne fais pas de prédictions Par contre... on voit bien que rien n'a changé en Ligue1. Les arbitres sont rémunérés par le Qatar.

Barcola : Al-Khelaifi gratte 5ME pour les donner à l'OL

Et ben si figure toi!!!! Il était même sous la table. 😑

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