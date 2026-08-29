ASM-OM : Genesio annonce un forfait de taille

Absent lors des derniers entraînements collectifs, Igor Paixao est forfait pour le choc entre l’AS Monaco et l’OM dimanche soir.

Bruno Genesio a confirmé la nouvelle ce samedi en conférence de presse : « Igor Paixão était déjà touché à la cuisse avant Strasbourg, il a joué malgré tout. Il est en soins et ne sera pas dans le groupe demain. C’est uniquement lié à sa situation physique, pas aux rumeurs actuelles » a précisé l’entraîneur phocéen. Une absence de taille pour les Phocéens, dont la force offensive sera donc considérablement réduite en Principauté en raison de l’absence du Brésilien. Une absence qui ne manquera pas d’être interprétée à trois jours de la fin du mercato et alors que l’OM souhaite absolument conserver Paixao, courtisé en Angleterre notamment par Sunderland.