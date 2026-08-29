ASM-OM : Genesio annonce un forfait de taille

Tellement con... que tu y réagis. Mdr La vérité te dérange... comme chez tes potes. ^^
C'est bien ça le problème... tu t aperçois même pas de ce que tu dis tellement tu es con
Le probleme pour nous n'est pas son niveau mais son salaire
Encore une fois petit titi... je ne fais pas de prédictions Par contre... on voit bien que rien n'a changé en Ligue1. Les arbitres sont rémunérés par le Qatar.
Et ben si figure toi!!!! Il était même sous la table. 😑
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
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|1
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|1
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|1
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|2
|-2
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|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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🚨 Paixao absent ce dimanche à Monaco 🗣️ « Igor avait un problème a la cuisse bien avant tout ce qu'il se passe autour de lui contre Strasbourg il a joué on l'a exposé depuis il s'entraîne pas il est en soin et ça n'a rien à voir avec son éventuel départ il ne sera pas dans le