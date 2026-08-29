Monaco : Un international mexicain veut signer, Balogun bloque tout

L'AS Monaco s'apprête à vivre encore quelques mouvements importants sur le marché des transferts. Folarin Balogun est notamment annoncé parmi les joueurs sur le départ.

L'AS Monaco nourrit de belles ambitions cette saison, que ce soit en France ou sur la scène européenne. Le club de la Principauté fait néanmoins face à d'importantes difficultés financières et doit encore réaliser quelques ventes cet été. La formation entraînée par Filipe Luis cherche notamment à se séparer d'un joueur afin de pouvoir poursuivre son recrutement. Sauf surprise, Folarin Balogun pourrait être l'élément vendu prochainement et rapporter un chèque suffisamment conséquent pour permettre aux finances monégasques de souffler.

Balogun sur le départ, c'est imminent ?

Ces dernières heures, Fabrizio Romano a annoncé le transfert imminent à Monaco d'Erik Lira, en provenance de Cruz Azul. Le milieu de terrain mexicain va rejoindre la Principauté contre un chèque de 8 millions d'euros, auquel pourront s'ajouter 3 millions d'euros de bonus, avec également une clause de 20 % sur une éventuelle revente. Mais avant de pouvoir enregistrer le natif de Cuauhtémoc comme nouvelle recrue, les pensionnaires du Stade Louis-II doivent libérer une place supplémentaire dans leur effectif.

Le départ de Balogun paraît donc de plus en plus imminent. L'international américain est même préservé en vue d'un départ prochain du Rocher. L'attaquant s'entraîne désormais à l'écart du groupe afin d'éviter tout risque de blessure. Tottenham est notamment très intéressé par son profil et pourrait rapidement passer à l'action.