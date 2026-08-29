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Monaco : Un international mexicain veut signer, Balogun bloque tout

Monaco29 août , 11:00
parHadrien Rivayrand
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L'AS Monaco s'apprête à vivre encore quelques mouvements importants sur le marché des transferts. Folarin Balogun est notamment annoncé parmi les joueurs sur le départ.
L'AS Monaco nourrit de belles ambitions cette saison, que ce soit en France ou sur la scène européenne. Le club de la Principauté fait néanmoins face à d'importantes difficultés financières et doit encore réaliser quelques ventes cet été. La formation entraînée par Filipe Luis cherche notamment à se séparer d'un joueur afin de pouvoir poursuivre son recrutement. Sauf surprise, Folarin Balogun pourrait être l'élément vendu prochainement et rapporter un chèque suffisamment conséquent pour permettre aux finances monégasques de souffler.

Balogun sur le départ, c'est imminent ? 

Ces dernières heures, Fabrizio Romano a annoncé le transfert imminent à Monaco d'Erik Lira, en provenance de Cruz Azul. Le milieu de terrain mexicain va rejoindre la Principauté contre un chèque de 8 millions d'euros, auquel pourront s'ajouter 3 millions d'euros de bonus, avec également une clause de 20 % sur une éventuelle revente. Mais avant de pouvoir enregistrer le natif de Cuauhtémoc comme nouvelle recrue, les pensionnaires du Stade Louis-II doivent libérer une place supplémentaire dans leur effectif.

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Le départ de Balogun paraît donc de plus en plus imminent. L'international américain est même préservé en vue d'un départ prochain du Rocher. L'attaquant s'entraîne désormais à l'écart du groupe afin d'éviter tout risque de blessure. Tottenham est notamment très intéressé par son profil et pourrait rapidement passer à l'action.
À moins que l'AS Monaco ne décide finalement de miser sur la vente de Lamine Camara. Thiago Scuro espère conserver le milieu de terrain sénégalais, courtisé notamment en Premier League par Chelsea et Liverpool, même s'il a déjà indiqué qu'une offre suffisamment importante pourrait convaincre le club de Ligue 1 de le laisser partir. Les prochaines heures s'annoncent donc particulièrement animées sur le Rocher.
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il aurait surtout pris une branlée. mdr

OM : Balerdi bradé 14ME, Marseille n'a pas le choix

t en racontes des conneries....

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

il est parti? t es bete a bouffer du foin toi OMG

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

allez menteur. trouves un post ou je dis ça. arrete de mentir c est ridicule a moins d avoir 8 ans.... sinon ferme bien ta bouche

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

ce qui est plutot sur c est que le club ne veut pas le vendre, et attend le dernier moment , en esperant d autres ventes. d ailleurs Balerdi c est quasi fait, voir Emmerson , et fini. les 2 ca doit etre un truc comme 650K. donc la masse salariale va vraiment baisser. Donc le vraie raison est celle ci. le club fait tou pour ne pas le vendre point barre. le reste c est de la litterature pour troll

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