ICONSPORT_372431_0060 Guéla Doué

Guéla Doué ne signera pas au PSG

RCSA29 août , 10:40
parClaude Dautel
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Annoncé comme un possible renfort du PSG en cette fin de mercato, Guéla Doué ne viendra pas rejoindre son frère Désiré à Paris. Le joueur strasbourgeois file vers la Bundesliga.
Le Paris Saint-Germain étant en quête d'un renfort défensif, le nom de Guéla Doué a souvent été évoqué du côté du Parc des Princes. Il est vrai que la présence de son frère dans l'effectif de Luis Enrique pouvait permettre de créer une belle histoire. Mais ce ne sera finalement pas le cas, même si le PSG cherche toujours à se renforcer dans ce secteur, il va devoir penser à un autre joueur d'ici la fin du mercato d'été. Guéla Doué ne va finalement pas rester en Ligue 1.
En effet, Santi Aouna, journaliste spécialiste du mercato, révèle que, sauf grosse surprise, le défenseur international ivoirien de 23 ans va effectivement quitter le RC Strasbourg. Alors qu'il a encore trois ans de contrat avec le club alsacien, Guéla Doué fait l'objet d'intenses négociations pour un transfert vers le Bayer Leverkusen, qui visiblement adore recruter des joueurs venus de Ligue 1. Un accord est proche entre les dirigeants strasbourgeois et leurs homologues allemands pour un transfert qui devrait se finaliser pour un montant de 35 millions d'euros.
Une excellente affaire, financièrement parlant, pour le club de la planète BlueCo, puisque Strasbourg avait recruté le joueur formé au Stade Rennais pour 6 millions d'euros il y a seulement deux ans. Sportivement, c'est une toute autre histoire, puisque Guéla Doué était un titulaire indiscutable la saison passée, et que le week-end dernier, il était titulaire contre l'OM au Vélodrome. Mais, la politique sportive du club alsacien n'est pas toujours très lisible et doit se conjuguer avec les désirs de Chelsea de taper dans l'effectif de Strasbourg.
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OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

il aurait surtout pris une branlée. mdr

OM : Balerdi bradé 14ME, Marseille n'a pas le choix

t en racontes des conneries....

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

il est parti? t es bete a bouffer du foin toi OMG

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

allez menteur. trouves un post ou je dis ça. arrete de mentir c est ridicule a moins d avoir 8 ans.... sinon ferme bien ta bouche

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

ce qui est plutot sur c est que le club ne veut pas le vendre, et attend le dernier moment , en esperant d autres ventes. d ailleurs Balerdi c est quasi fait, voir Emmerson , et fini. les 2 ca doit etre un truc comme 650K. donc la masse salariale va vraiment baisser. Donc le vraie raison est celle ci. le club fait tou pour ne pas le vendre point barre. le reste c est de la litterature pour troll

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