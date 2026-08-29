Barcola : Al-Khelaifi gratte 5ME pour les donner à l'OL

Barcola : Al-Khelaifi gratte 5ME pour les donner à l'OL

PSG29 août , 12:00
parClaude Dautel
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Bradley Barcola a été autorisé par le PSG à prendre la direction de Liverpool. Mais avant de donner le feu vert, Nasser Al-Khelaifi a gratté cinq millions d'euros supplémentaires, lesquels seront reversés à l'Olympique Lyonnais.
Il n'y a pas de petits bénéfices et c'est probablement ce que s'est dit le président du Paris Saint-Germain au moment de sceller l'accord avec Liverpool pour le transfert de Bradley Barcola. Alors que les champions d'Europe ont tout de même accepté de laisser partir l'ailier international français pour 144 millions d'euros, Nasser Al-Khelaifi n'a pas oublié qu'il devrait à son tour reverser près de 5 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais, club formateur de Bradley Barcola. Et selon plusieurs sources, le transfert de Barcola devrait donc atteindre près de 150 millions d'euros finalement.
Car John Textor n'avait pas pensé à inclure une clause lui permettant de toucher un pourcentage en cas de plus-value en 2023, ce qui coûte cher à Lyon, puisque Liverpool débourse 100ME de plus que ce que le PSG a payé pour faire venir Barcola en 2023. Cependant, la réglementation FIFA oblige le PSG à reverser une partie de ce transfert au club formateur de Bradley Barcola, ce qui sera chose faite.

Le PSG n'a rien lâché pour Barcola

Mais Nasser Al-Khelaifi s'est battu jusqu'au bout pour que cette charge soit payée par Liverpool. « Pour Barcola, le PSG via N. Al-Khelaïfi a négocié un paiement supplémentaire de la part de Liverpool afin de couvrir le montant dû par le PSG à Lyon, soit 5ME qui correspondent au pourcentage que perçoit le club formateur sur la vente », précise Benjamin Quarez, journaliste pour Le Parisien.
Ce transfert à 144 millions d'euros, 120ME directement et 24ME avec des bonus très facilement atteignables, est une énorme opération pour le Paris Saint-Germain et pour la Ligue 1. La vente de Bradley Barcola est la plus grosse cession d'un joueur du PSG, loin devant celle de Neymar, cédé pour 95 millions d'euros à Al-Hilal, mais également la plus importante pour un joueur de Ligue 1 devant les 100 millions d'euros touchés par Lille pour vendre Ayyoub Bouaddi à Manchester City.
Du côté de l'Olympique Lyonnais, même si on peut énormément en vouloir à John Textor d'avoir été aussi tendre au moment de négocier avec Nasser Al-Khelaifi en 2023, on prendra avec plaisir ces 5 millions d'euros venus de la vente de Bradley Barcola avec Liverpool. De quoi oublier les énormes moments de tension connus à chaque apparition de Barcola sous le maillot du PSG au Groupama Stadium.

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Il avait Nice à qui il a fait un coup de prostituee. Qu'il chiale en silence

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Tellement con... que tu y réagis. Mdr La vérité te dérange... comme chez tes potes. ^^

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C'est bien ça le problème... tu t aperçois même pas de ce que tu dis tellement tu es con

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Le probleme pour nous n'est pas son niveau mais son salaire

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Encore une fois petit titi... je ne fais pas de prédictions Par contre... on voit bien que rien n'a changé en Ligue1. Les arbitres sont rémunérés par le Qatar.

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