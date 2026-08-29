L'OM pousse en urgence ses joueurs à baisser leur salaire
Pierre-Emile Højbjerg - OM

L'OM pousse en urgence ses joueurs à baisser leur salaire

OM29 août , 11:30
parHadrien Rivayrand
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L'OM va vivre une fin de mercato estival très mouvementée. Certains joueurs sur le départ s'accrochent et sont disposés à faire des sacrifices pour rester.
L'OM ne va pas chômer dans ces derniers jours du mercato. Grégory Lorenzi doit plus que jamais boucler des ventes. Sans cela, aucune arrivée ne pourra être finalisée par les Phocéens cet été. Les pensionnaires du Stade Vélodrome sont proches de réaliser quelques belles rentrées d'argent, notamment avec les ventes d'Igor Paixao ou de Leonardo Balerdi. Concernant Pierre-Emile Højbjerg, qui était proche d'un départ en Angleterre, il devrait finalement rester. En tout cas, il met tout en œuvre pour poursuivre son aventure sur la Canebière. Et cela risque de plaire aux fans et aux observateurs de l'Olympique de Marseille.
D'après les informations de La Minute OM, le milieu de terrain international danois est en effet disposé à baisser son salaire pour rester à Marseille. De quoi permettre au club phocéen de réaliser des économies sur sa masse salariale et d'envisager un avenir un peu plus serein. À noter que Højbjerg ne serait pas le seul joueur prêt à faire un effort sur ses émoluments à l'OM, puisque ce serait également le cas d'Amine Harit. Un bel état d'esprit qui ne manquera pas d'être salué à Marseille, même si la situation financière du club reste particulièrement complexe. Pour rappel, Pierre-Emile Højbjerg percevrait un salaire mensuel brut estimé à 500 000 euros à l'Olympique de Marseille.

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Beaucoup de choses peuvent encore se passer sur la Canebière dans les prochaines heures. C'est dans ce contexte peu évident que Bruno Genesio doit préparer le déplacement à Monaco ce dimanche soir. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille veut faire le travail sur le terrain et espère que sa direction en fera de même en dehors. Les prochains jours s'annoncent donc décisifs pour un OM qui doit rapidement trouver le bon équilibre entre ses ambitions sportives et ses obligations financières.
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Il avait Nice à qui il a fait un coup de prostituee. Qu'il chiale en silence

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Tellement con... que tu y réagis. Mdr La vérité te dérange... comme chez tes potes. ^^

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

C'est bien ça le problème... tu t aperçois même pas de ce que tu dis tellement tu es con

L’OL éjecte enfin Caleta-Car, c’est bouclé à 100%

Le probleme pour nous n'est pas son niveau mais son salaire

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Encore une fois petit titi... je ne fais pas de prédictions Par contre... on voit bien que rien n'a changé en Ligue1. Les arbitres sont rémunérés par le Qatar.

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