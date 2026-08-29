Le PSG aidé par l'arbitre, Vincent Duluc a des doutes

Les dernières minutes du match Lille-PSG ont été palpitantes. Cependant, c'est peu dire que du côté du LOSC on a l'égalisation de Marquinhos en travers de la gorge. Pour Vincent Duluc, il y a clairement matière à contestation pour le club nordiste.

L'Equipe, Vincent Duluc, explique avoir revisionné la totalité du temps additionnel et se demande pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match avant l'égalisation du capitaine du PSG. A l'entame de trois minutes de temps additionnel, alors que leur équipe menait 2-0, les supporters lillois ne voyaient pas comment la victoire pourrait leur échapper. Cependant, après un but rapide de Vitinha, c'est Marquinhos qui a climatisé tout le stade en égalisant alors que l'on atteignait les cinq minutes de temps supplémentaire. Du côté de Lille, on en voulait terriblement à Eric Wattellier , arbitre de la rencontre, d'avoir accordé autant de temps en plus, même si ce n'est pas lui qui a marqué le but du Paris Saint-Germain. Et ce samedi, dans les colonnes de, Vincent Duluc, explique avoir revisionné la totalité du temps additionnel et se demande pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match avant l'égalisation du capitaine du PSG.

L'arbitre aurait dû siffler après le corner

« Il reste, pour être franc, qu'on ne sait pas exactement pourquoi M. Wattellier, qui avait enfin commencé à appliquer le nouveau règlement concernant le gain de temps, en seconde période, a permis au PSG d'égaliser 70 secondes après les trois minutes de temps additionnel qu'il avait annoncées : par curiosité, on a revu les 4 minutes et 10 secondes supplémentaires pour quêter une justification du but égalisateur de Marquinhos survenu à la 90ᵉ+5, et on n'a rien trouvé de convaincant (....) Admettons que les Nordistes aient gagné un total de trente secondes sur ces deux séquences, rien ne peut s'approcher des 70 secondes accordées jusqu'au but. L'usage est de laisser tirer un corner, mais pour le deuxième temps de l'action, tout est contestable », fait remarquer le très expérimenté journaliste du quotidien sportif.