Le PSG aidé par l'arbitre, Vincent Duluc a des doutes

Le PSG aidé par l'arbitre, Vincent Duluc a des doutes

PSG29 août , 9:30
parClaude Dautel
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Les dernières minutes du match Lille-PSG ont été palpitantes. Cependant, c'est peu dire que du côté du LOSC on a l'égalisation de Marquinhos en travers de la gorge. Pour Vincent Duluc, il y a clairement matière à contestation pour le club nordiste.
A l'entame de trois minutes de temps additionnel, alors que leur équipe menait 2-0, les supporters lillois ne voyaient pas comment la victoire pourrait leur échapper. Cependant, après un but rapide de Vitinha, c'est Marquinhos qui a climatisé tout le stade en égalisant alors que l'on atteignait les cinq minutes de temps supplémentaire. Du côté de Lille, on en voulait terriblement à Eric Wattellier, arbitre de la rencontre, d'avoir accordé autant de temps en plus, même si ce n'est pas lui qui a marqué le but du Paris Saint-Germain. Et ce samedi, dans les colonnes de L'Equipe, Vincent Duluc, explique avoir revisionné la totalité du temps additionnel et se demande pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match avant l'égalisation du capitaine du PSG.

L'arbitre aurait dû siffler après le corner

« Il reste, pour être franc, qu'on ne sait pas exactement pourquoi M. Wattellier, qui avait enfin commencé à appliquer le nouveau règlement concernant le gain de temps, en seconde période, a permis au PSG d'égaliser 70 secondes après les trois minutes de temps additionnel qu'il avait annoncées : par curiosité, on a revu les 4 minutes et 10 secondes supplémentaires pour quêter une justification du but égalisateur de Marquinhos survenu à la 90ᵉ+5, et on n'a rien trouvé de convaincant (....) Admettons que les Nordistes aient gagné un total de trente secondes sur ces deux séquences, rien ne peut s'approcher des 70 secondes accordées jusqu'au but. L'usage est de laisser tirer un corner, mais pour le deuxième temps de l'action, tout est contestable », fait remarquer le très expérimenté journaliste du quotidien sportif.

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De son côté, l'arbitre ne s'est pas exprimé sur ce sujet sur Ligue 1+ comme il pouvait le faire. Et, ne s'agissant pas d'une décision comparable à une faute, la direction nationale de l'arbitrage n'aura rien à dire sur cette séquence qui laissera forcément un goût très amer du côté du LOSC. Car le club lillois a souvent eu du mal avec le PSG à domicile, mais cette fois il pensait tenir le bon bout.
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il aurait surtout pris une branlée. mdr

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t en racontes des conneries....

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

il est parti? t es bete a bouffer du foin toi OMG

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

allez menteur. trouves un post ou je dis ça. arrete de mentir c est ridicule a moins d avoir 8 ans.... sinon ferme bien ta bouche

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

ce qui est plutot sur c est que le club ne veut pas le vendre, et attend le dernier moment , en esperant d autres ventes. d ailleurs Balerdi c est quasi fait, voir Emmerson , et fini. les 2 ca doit etre un truc comme 650K. donc la masse salariale va vraiment baisser. Donc le vraie raison est celle ci. le club fait tou pour ne pas le vendre point barre. le reste c est de la litterature pour troll

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