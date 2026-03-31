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Luis Enrique

PSG : Luis Enrique envoie Gonçalo Ramos au Barça

PSG31 mars , 19:00
parQuentin Mallet
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Dans le besoin de trouver un remplaçant à Robert Lewandowski, le FC Barcelone s'est penché sur le dossier Gonçalo Ramos. L'attaquant du PSG dispose d'un bon de sortie après que Luis Enrique a donné son accord pour son départ cet été.
Le Barça arrive à la fin d'un cycle pour son poste d'attaquant de pointe. Arrivé en 2022 en provenance du Bayern Munich à un âge déjà bien avancé, Robert Lewandowski a quand même réussi à marquer de son empreinte l'histoire récente des Blaugranas. Auteur de 117 buts en 184 apparitions avec le club catalan, il ne devrait pas rempiler après la fin de son contrat à l'issue de la saison en cours. De quoi obliger Joan Laporta et Deco à lui trouver un remplaçant de taille. Les dirigeants barcelonais ont déjà commencé à explorer les pistes, alors que l'une d'elles mène à Gonçalo Ramos, l'attaquant portugais du PSG.

Gonçalo Ramos, l'opportunité parfaite

Arrivé en 2023 au Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos n'a jamais réussi à glaner une place de titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Et selon les informations de Don Balon, l'entraineur parisien ne s'oppose clairement pas à un départ puisqu'il a donné son accord pour une vente l'été prochain. Malgré le temps passé et les quelque 30 buts en 84 apparitions du Portugais sous le maillot parisien, « Lucho » n'arrive pas à le considérer comme un élément essentiel de son projet et ne posera clairement pas son véto en cas d'offre intéressante qui parviendrait dans les bureaux parisiens lors du prochain mercato.
Cette situation est donc une opportunité en or pour le Barça qui voit les portes vers une cible potentielle s'ouvrir pleinement. Pour le recruter, il faudra sans aucun doute mettre un montant important, mais qui devrait être inférieur aux 80 millions d'euros dépensés initialement par le PSG du fait de ses performances globalement moyennes et de son temps de jeu limité.
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9
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11
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13
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3127710103243-11
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