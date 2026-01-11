PSG : Luis Enrique appelle Luis Campos à l'aide

Le PSG a bien entamé son année 2026, notamment en remportant le Trophée des champions face à l’OM. Mais des rumeurs continuent de perturber le club de la capitale, ce qui déplaît fortement à Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain a décroché un nouveau titre jeudi soir en venant à bout de l’OM lors du Trophée des champions. Si tout n’a pas été parfait lors de cette rencontre, le collectif de Luis Enrique a montré les valeurs nécessaires pour s’imposer. Premier buteur du Classique contre les Phocéens, Ousmane Dembélé monte progressivement en puissance. Le Ballon d’Or 2025 n’a pas encore retrouvé le niveau qui était le sien l’an passé.

Pour ne rien arranger, des rumeurs mercato le concernant viennent perturber le PSG . Il se murmure en effet qu’Ousmane Dembélé demanderait un salaire très élevé pour prolonger son contrat dans la capitale. Ces spéculations irritent jusqu’à Luis Enrique, d’autant que l’Espagnol est lui aussi directement concerné, comme d'autres joueurs.

Luis Enrique invite à appeler Luis Campos

Ces dernières heures dans des propos rapportés par RMC, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a en effet déclaré concernant des informations qui l'annonçaient partant en fin de saison : « Ce sont des rumeurs, tout le temps autour du PSG. On est habitués, c’est privé et ça le restera. Il y a beaucoup de fake news. C’est important de déstabiliser les joueurs et l’équipe mais rien de ça ne va se passer.

C’est normal d’avoir des négociations mais ça reste privé, nous savons ce que nous voulons et c’est le plus important. En ce sens, on est tranquilles et calmes. Normalement tu dois gérer les problèmes sur la pelouse mais en ce moment on cherche à nous déstabiliser à l’extérieur avec des fake news. Mais rien à voir avec notre équipe ».

Luis Enrique et le PSG sont clairement concentrés pour ne pas se laisser perturber par ces rumeurs de transferts en tout genre. Concernant Dembélé, l’Espagnol fait pleinement confiance à Luis Campos pour gérer le dossier et ne veut pas se pencher plus sur la question. « Question pour la direction sportive… tu peux poser la question à Luis Campos », a-t-il notamment balancé devant la presse. De son côté, l’ancien Barcelonais reste plus que jamais déterminé à mener à bien ses projets dans la capitale. Et, à moins d’un énorme revirement de situation, il n’est pas près de quitter les champions d’Europe de sitôt.