PSG : Le dossier Fabian Ruiz s'emballe, Everton arrive

Le PSG sait que le marché des transferts hivernal peut réserver quelques surprises au sein de son effectif. En Angleterre, Fabian Ruiz ne manque pas de courtisans.

Le Paris Saint-Germain affiche des ambitions très élevées en 2026 et vise, une nouvelle fois, tous les titres. À l’issue de la saison, il sera temps pour Luis Enrique de faire le point sur les joueurs amenés à arriver et ceux appelés à faire leurs valises. Cet hiver, l’entraîneur espagnol ne compte toutefois pas bouleverser son effectif. Son intention est de conserver l’ossature qui a contribué aux récents succès du PSG

Parmi les joueurs incontournables des champions d’Europe figure Fabian Ruiz. Pourtant, en Angleterre, certains estiment qu’un départ de l’international espagnol de la capitale française reste une hypothèse crédible.

Fabian Ruiz en Angleterre ?

Selon les informations de Goodison News, Everton serait en effet très intéressé par le recrutement de Fabian Ruiz dès cet hiver. Le club de Liverpool cherche à apporter davantage de profondeur et d’expérience à son effectif.

Toutefois, le PSG ne souhaite pas entendre parler d’un départ de son milieu espagnol. Sous contrat à Paris jusqu’en juin 2027, l’ancien joueur de Naples est même actuellement en négociations pour prolonger son aventure au sein du club de la capitale.

S’il devait quitter Paris prochainement, Fabian Ruiz n’a jamais caché son intention de retourner en Espagne, du côté du Betis. Si Everton voulait avoir la moindre chance de recruter un joueur de la trempe de Ruiz cet hiver, il faudrait mettre le prix. Le Parisien est estimé à près de 40 millions d’euros.

Mais ni le joueur, ni son club, ni Luis Enrique ne souhaitent entendre parler d’un départ. La mission s’annonce donc quasiment impossible pour les Toffees, qui ne manquent toutefois pas d’ambitions sur le marché des transferts. À noter également que, depuis quelques heures, Galatasaray tente aussi sa chance pour s’attacher les services du champion d’Europe. À l’instar d’Everton, le club turc a très peu de chances de succès dans ce dossier.