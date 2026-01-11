ICONSPORT_278257_0632
Fabian Ruiz

PSG : Le dossier Fabian Ruiz s'emballe, Everton arrive

PSG11 janv. , 14:00
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG sait que le marché des transferts hivernal peut réserver quelques surprises au sein de son effectif. En Angleterre, Fabian Ruiz ne manque pas de courtisans.
Le Paris Saint-Germain affiche des ambitions très élevées en 2026 et vise, une nouvelle fois, tous les titres. À l’issue de la saison, il sera temps pour Luis Enrique de faire le point sur les joueurs amenés à arriver et ceux appelés à faire leurs valises. Cet hiver, l’entraîneur espagnol ne compte toutefois pas bouleverser son effectif. Son intention est de conserver l’ossature qui a contribué aux récents succès du PSG.
Parmi les joueurs incontournables des champions d’Europe figure Fabian Ruiz. Pourtant, en Angleterre, certains estiment qu’un départ de l’international espagnol de la capitale française reste une hypothèse crédible.

Fabian Ruiz en Angleterre ? 

Selon les informations de Goodison News, Everton serait en effet très intéressé par le recrutement de Fabian Ruiz dès cet hiver. Le club de Liverpool cherche à apporter davantage de profondeur et d’expérience à son effectif.
Toutefois, le PSG ne souhaite pas entendre parler d’un départ de son milieu espagnol. Sous contrat à Paris jusqu’en juin 2027, l’ancien joueur de Naples est même actuellement en négociations pour prolonger son aventure au sein du club de la capitale.

Lire aussi

Fabian Ruiz, le PSG rejette une première offre honteuseFabian Ruiz, le PSG rejette une première offre honteuse
S’il devait quitter Paris prochainement, Fabian Ruiz n’a jamais caché son intention de retourner en Espagne, du côté du Betis. Si Everton voulait avoir la moindre chance de recruter un joueur de la trempe de Ruiz cet hiver, il faudrait mettre le prix. Le Parisien est estimé à près de 40 millions d’euros.
Mais ni le joueur, ni son club, ni Luis Enrique ne souhaitent entendre parler d’un départ. La mission s’annonce donc quasiment impossible pour les Toffees, qui ne manquent toutefois pas d’ambitions sur le marché des transferts. À noter également que, depuis quelques heures, Galatasaray tente aussi sa chance pour s’attacher les services du champion d’Europe. À l’instar d’Everton, le club turc a très peu de chances de succès dans ce dossier.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_241925_0088
Rennes

Rennes met 11 ME pour un énorme renfort

nantes auxerre les compos 19h sur ligue 1 iconsport 268442 0003 398096
Coupe de France

Nantes - Nice : Les compositions (18h sur beIN Sports Max 4)

ICONSPORT_270916_0172
OM

OM : L'énorme bluff de la Roma pour Vaz

ICONSPORT_282050_0049
Foot Europeen

FA Cup : Arsenal se balade à Portsmouth

Fil Info

11 janv. , 17:30
Rennes met 11 ME pour un énorme renfort
11 janv. , 17:23
Nantes - Nice : Les compositions (18h sur beIN Sports Max 4)
11 janv. , 17:00
OM : L'énorme bluff de la Roma pour Vaz
11 janv. , 16:53
FA Cup : Arsenal se balade à Portsmouth
11 janv. , 16:40
Quand la fraîcheur physique devient une arme décisive en Ligue 1
11 janv. , 16:25
PSG : Luis Enrique appelle Luis Campos à l'aide
11 janv. , 16:09
Téo Barisic et l'OL, c'est fini !
11 janv. , 15:54
CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale
11 janv. , 15:53
CdF : Lens déroule face à Sochaux

Derniers commentaires

Téo Barisic et l'OL, c'est fini !

Dernier vainqueur (2022) de la Gambardella de la génération 2004 avec de beaux espoirs comme Patouillet, El Arouch, Vogel etc... Aucun n'aura réussi à percer à l'Olympique Lyonnais, c'est décevant mais très bonne chance pour la suite de ta carrière Téo !

Téo Barisic et l'OL, c'est fini !

Ça peux se comprendre, il n'a jamais eu véritablement sa chance et il ne l'aura pas.

Franck Haise sélectionneur, la Tunisie ne veut pas d'un Français

Nan vraiment rien de plus normal, le contraire est une aberration.

Barcola sur le départ, le PSG a tout prévu

Il peut faire mieux c’est certain on verra bien

Abdelli quitte le Maroc, direction l’OM !

Retourne te caresser sur football manager

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading