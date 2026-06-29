PSG : Luis Enrique a une priorité, le Barça va détester

Le PSG pourrait déjà frapper fort cet été afin de préparer l'avenir. Et le profil de Pau Cubarsí intéresse beaucoup les doubles champions d'Europe.

Le Paris Saint-Germain ne chômera pas cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale devra notamment gérer les envies de départ de certains joueurs. Des arrivées sont également attendues afin de compléter l'effectif de Luis Enrique. Certains éléments voient leur avenir incertain malgré leur statut important dans l'équipe. C'est notamment le cas de Marquinhos, sous contrat jusqu'en juin 2028 mais qui pourrait être tenté par un départ en Arabie saoudite. En tout cas, le PSG se prépare à tous les scénarios. Comme souvent ces derniers temps, Paris garde un œil attentif sur le FC Barcelone.

Cubarsi au PSG, nouveau coup dur à Barcelone ?

D'après Fichajes, le Paris Saint-Germain souhaiterait en effet tenter sa chance pour s'attacher les services de Pau Cubarsí. À 19 ans, il est considéré comme l'un des plus grands espoirs espagnols au poste de défenseur central. Il est également perçu par Luis Enrique comme un joueur capable de s'imposer durablement au sein de la défense parisienne. Problème, le Barça ne souhaite actuellement pas entendre parler d'un départ de Pau Cubarsí. Il est une pièce essentielle du projet catalan, et un transfert serait un signal négatif envoyé au football espagnol.

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À noter que la clause libératoire de l'international espagnol est de 500 millions d'euros. Si le PSG veut le recruter, il devra convaincre le Barça de passer par un transfert classique. Il devra également proposer un projet solide à un joueur qui ne souhaite pas quitter son club formateur pour le moment. Mais le discours de Luis Enrique pourrait peser dans la balance, notamment à moyen terme si Cubarsí venait à perdre en importance du côté du Barça. Affaire à suivre donc...