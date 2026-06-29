PSG : Luis Enrique a une priorité, le Barça va détester

PSG : Luis Enrique a une priorité, le Barça va détester

PSG29 juin , 12:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG pourrait déjà frapper fort cet été afin de préparer l'avenir. Et le profil de Pau Cubarsí intéresse beaucoup les doubles champions d'Europe.
Le Paris Saint-Germain ne chômera pas cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale devra notamment gérer les envies de départ de certains joueurs. Des arrivées sont également attendues afin de compléter l'effectif de Luis Enrique. Certains éléments voient leur avenir incertain malgré leur statut important dans l'équipe. C'est notamment le cas de Marquinhos, sous contrat jusqu'en juin 2028 mais qui pourrait être tenté par un départ en Arabie saoudite. En tout cas, le PSG se prépare à tous les scénarios. Comme souvent ces derniers temps, Paris garde un œil attentif sur le FC Barcelone.

Cubarsi au PSG, nouveau coup dur à Barcelone ? 

D'après Fichajes, le Paris Saint-Germain souhaiterait en effet tenter sa chance pour s'attacher les services de Pau Cubarsí. À 19 ans, il est considéré comme l'un des plus grands espoirs espagnols au poste de défenseur central. Il est également perçu par Luis Enrique comme un joueur capable de s'imposer durablement au sein de la défense parisienne. Problème, le Barça ne souhaite actuellement pas entendre parler d'un départ de Pau Cubarsí. Il est une pièce essentielle du projet catalan, et un transfert serait un signal négatif envoyé au football espagnol.

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À noter que la clause libératoire de l'international espagnol est de 500 millions d'euros. Si le PSG veut le recruter, il devra convaincre le Barça de passer par un transfert classique. Il devra également proposer un projet solide à un joueur qui ne souhaite pas quitter son club formateur pour le moment. Mais le discours de Luis Enrique pourrait peser dans la balance, notamment à moyen terme si Cubarsí venait à perdre en importance du côté du Barça. Affaire à suivre donc...
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Derniers commentaires

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Ca c'est sûr. On n'est pas mieux loti. Voir même moins que vous, car vous avez l'expérience d'une année de contrainte pour vous.

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Dtf, vous comme nous, on a pas le choix, on se doit de faire jouer des joueurs du CF et de tenter des coups à la Moreira etc

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Je compte beaucoup sur Himbert personnellement. Il m'a vraiment impressionné lors de ses entrée en jeu. Curieux de le voir sur une saison complète.

L’Argentine vend la mèche, Medina et l’OM c’est bientôt fini

Vu son mondial, 20M c'est pour 50% des droits.

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Oui pour la partie salaire c'est effectivement trop cher. Sportivement je pense que son jeu peut vous correspondre. Oui Himbert a fait une bonne fin de saison. Il faut qu'il confirme. Ca reste hasardeux mais jouable.

Ol David A Lyon La Juventus Fait Le Forcing

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