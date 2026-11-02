L1 : Brest fait le coup parfait à Lorient

OL : « Boulard d'or » s'en va, l'arnaque Fonseca démasquée

Le foot est fait d'opportunités, c'est comme ca. Si il n'allait pas au Sporting maintenant, son tour était passé. Y a peut etre des raisons familiales a cela aussi, ou le fait de se rapprocher de ses parents. Nous n'avons pas toutes les données non plus.