L1 : Brest fait le coup parfait à Lorient
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Le foot est fait d'opportunités, c'est comme ca. Si il n'allait pas au Sporting maintenant, son tour était passé. Y a peut etre des raisons familiales a cela aussi, ou le fait de se rapprocher de ses parents. Nous n'avons pas toutes les données non plus.
Par contre pignon sur rue et complaisance envers ceux de l'extrême droite , ceux la ca risque pas de les virer ca viendra pleurer ensuite quand toute l'année les mecs sont catalogues de nazis
Une bonne bifle contre le Bayer pour nous faire ratterrir...
En tout cas je ne vais pas pleurer. Et ses larmes de crocodile ne m émeut absolument pas ! On laisse pas son équipe un 2 novembre. On attend au moins janvier !!!!!
Bla…bla…bla…
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11