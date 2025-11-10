ICONSPORT_273046_0010
Luis Enrique

Le PSG vers un fiasco, Luis Enrique est prévenu

PSG10 nov. , 22:00
parHadrien Rivayrand
4
Le PSG s'est imposé sur la pelouse de l'OL ce dimanche soir en Ligue 1. Les champions d'Europe auront fait preuve de caractère malgré un effectif décimé par les blessures. 
Cette trêve internationale tombe bien pour le PSG. Le club de la capitale a conforté sa place de leader de Ligue 1 suite à son succès à Lyon ce dimanche soir au Groupama Stadium. Mais que cela a été dur pour les hommes de Luis Enrique, qui doivent composer avec l'absence de certains cadres de l'équipe. Ce sont les remplaçants habituels qui doivent bien souvent s'employer pour faire la différence. Et comme il faut s'y attendre, le rendu est moins bon. En interne, on veut miser sur les jeunes et les remplaçants, quitte à ne pas trop recruter lors des périodes de marché des transferts. Une stratégie risquée selon Romain Beddouk, qui met la pression sur ceux qui joueront dans les prochaines semaines au PSG. 

PSG, attention danger ? 

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste a en effet indiqué : « Toute la crédibilité du discours tenu par les dirigeants et Luis Enrique cet été va se jouer à Lyon et sur les prochaines semaines. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de panique et que l'effectif était largement suffisant et qu'il ne fallait pas recruter l'été dernier. Le mercato a été calme. (...) C'est maintenant qu'on a voir si le PSG a eu raison et si le club peut tenir plusieurs semaines sans Hakimi et avec des joueurs pas à leur poste etc... Si ce n'est pas le cas, alors ça marquera l'échec de l'été du Paris Saint-Germain. Les remplaçants habituels, pour tenir la baraque, ont une certaine pression. Ils ont beaucoup à gagner mais surtout beaucoup à perdre. J'espère qu'ils répondront présent »

Lire aussi

OL-PSG : Benoît Bastien salement noté par un arbitre françaisOL-PSG : Benoît Bastien salement noté par un arbitre français
Le déplacement à l'OL s'est au final bien passé. Lors de la reprise de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevra Le Havre le 22 novembre puis Tottenham quatre jours plus tard en Ligue des champions. Et les champions d'Europe devront réagir après leur défaite contre le Bayern Munich. 
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_275095_0135
OL

OL : Corentin Tolisso a fracassé Benoît Bastien

ICONSPORT_270916_0424
OM

De Zerbi à l'OM, Dugarry en a vraiment marre

ICONSPORT_276316_0007
Arabie Saoudite

Deschamps avec Benzema, l'Arabie Saoudite fait une offre !

Fil Info

23:00
OL : Corentin Tolisso a fracassé Benoît Bastien
22:30
De Zerbi à l'OM, Dugarry en a vraiment marre
21:30
Deschamps avec Benzema, l'Arabie Saoudite fait une offre !
21:00
OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons
20:30
La colère redescend, l’OL félicite un Parisien
20:00
PSG : Luis Enrique valide une piste XXL en Angleterre
19:50
Séisme à Naples, Conte sur le départ
19:30
« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash

Derniers commentaires

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Ces arbitres, c'est comme les juges en France : plus personne ne les estime compétent . D'ailleurs le point commun entre ces 2 professions est quand-même marrante ...

De Zerbi à l'OM, Dugarry en a vraiment marre

Que veux-tu qu'on te dise Albert....? Ça fait belle lurette que plus personne écoute tes avis..

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Même l'ancien arbitre Bruno Derrien a estimé qu'il y avait faute et penalty. "Cependant, Bruno Derrien estime aussi que Benoît Bastien devait accorder un penalty au PSG suite à la faute de Mata sur Mayulu. « Selon moi, il y a faute de Mata. En tout cas, l’attaquant passe devant le défenseur, et le joueur parisien va vers le but. L’arbitre estime que c’est l’attaquant qui fait faute sur le défenseur. Mais s’il y a faute, en tout cas, il n’y a aucune faute de l’attaquant parisien. Ma Décision : pénalty ». Et je suis sûr que si c'était dans l'autre sens, vous auriez crié au scandale et réclamé un penalty.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

sauf que la y a rien c'est meme mayulu qui coupe la trajectoire de mata je pensais meme avant de voir ton lien que sa pouvait etre un peu litigieux sauf que la clairement pas.. rien a voir avec la faute sur tessmann et tagliafico ou dans les 2 cas c'est par derriere

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Ce contact impacte sa capacité à garder la maîtrise du ballon. C'est pourquoi on irait prioritairement vers une faute à la récupération et un but refusé. Mais on est en zone grise, raison pour laquelle la décision du VAR de ne pas interpeller l'arbitre central peut se comprendre c'est quoi cette blague.?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading