Le PSG vers un fiasco, Luis Enrique est prévenu

Ces arbitres, c'est comme les juges en France : plus personne ne les estime compétent . D'ailleurs le point commun entre ces 2 professions est quand-même marrante ...
Que veux-tu qu'on te dise Albert....? Ça fait belle lurette que plus personne écoute tes avis..
Même l'ancien arbitre Bruno Derrien a estimé qu'il y avait faute et penalty. "Cependant, Bruno Derrien estime aussi que Benoît Bastien devait accorder un penalty au PSG suite à la faute de Mata sur Mayulu. « Selon moi, il y a faute de Mata. En tout cas, l’attaquant passe devant le défenseur, et le joueur parisien va vers le but. L’arbitre estime que c’est l’attaquant qui fait faute sur le défenseur. Mais s’il y a faute, en tout cas, il n’y a aucune faute de l’attaquant parisien. Ma Décision : pénalty ». Et je suis sûr que si c'était dans l'autre sens, vous auriez crié au scandale et réclamé un penalty.
sauf que la y a rien c'est meme mayulu qui coupe la trajectoire de mata je pensais meme avant de voir ton lien que sa pouvait etre un peu litigieux sauf que la clairement pas.. rien a voir avec la faute sur tessmann et tagliafico ou dans les 2 cas c'est par derriere
Ce contact impacte sa capacité à garder la maîtrise du ballon. C'est pourquoi on irait prioritairement vers une faute à la récupération et un but refusé. Mais on est en zone grise, raison pour laquelle la décision du VAR de ne pas interpeller l'arbitre central peut se comprendre c'est quoi cette blague.?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Loading