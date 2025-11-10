Le PSG vers un fiasco, Luis Enrique est prévenu

Le PSG s'est imposé sur la pelouse de l'OL ce dimanche soir en Ligue 1. Les champions d'Europe auront fait preuve de caractère malgré un effectif décimé par les blessures.

Cette trêve internationale tombe bien pour le PSG . Le club de la capitale a conforté sa place de leader de Ligue 1 suite à son succès à Lyon ce dimanche soir au Groupama Stadium. Mais que cela a été dur pour les hommes de Luis Enrique, qui doivent composer avec l'absence de certains cadres de l'équipe. Ce sont les remplaçants habituels qui doivent bien souvent s'employer pour faire la différence. Et comme il faut s'y attendre, le rendu est moins bon. En interne, on veut miser sur les jeunes et les remplaçants, quitte à ne pas trop recruter lors des périodes de marché des transferts. Une stratégie risquée selon Romain Beddouk, qui met la pression sur ceux qui joueront dans les prochaines semaines au PSG.

PSG, attention danger ?

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste a en effet indiqué : « Toute la crédibilité du discours tenu par les dirigeants et Luis Enrique cet été va se jouer à Lyon et sur les prochaines semaines. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de panique et que l'effectif était largement suffisant et qu'il ne fallait pas recruter l'été dernier. Le mercato a été calme. (...) C'est maintenant qu'on a voir si le PSG a eu raison et si le club peut tenir plusieurs semaines sans Hakimi et avec des joueurs pas à leur poste etc... Si ce n'est pas le cas, alors ça marquera l'échec de l'été du Paris Saint-Germain. Les remplaçants habituels, pour tenir la baraque, ont une certaine pression. Ils ont beaucoup à gagner mais surtout beaucoup à perdre. J'espère qu'ils répondront présent ».

Le déplacement à l'OL s'est au final bien passé. Lors de la reprise de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevra Le Havre le 22 novembre puis Tottenham quatre jours plus tard en Ligue des champions. Et les champions d'Europe devront réagir après leur défaite contre le Bayern Munich.