Le PSG a trouvé un nouveau buteur redoutable

PSG10 nov. , 17:30
parEric Bethsy
Pendant les absences et contre-performances de certains attaquants, le Paris Saint-Germain s’est trouvé un nouveau buteur. Le meilleur Parisien dans ce domaine n’est autre que João Neves, efficace à deux reprises la semaine dernière.
L’Olympique Lyonnais avait sans doute d’autres priorités en tête. Au moment de défendre sur le corner du Paris Saint-Germain dans le temps additionnel dimanche, les Gones réduits à 10 après l’exclusion de Nicolas Tagliafico se méfiaient forcément des Parisiens les plus dangereux sur coups de pied arrêtés. Gonçalo Ramos, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Willian Pacho… Tous semblaient représenter de plus grandes menaces que João Neves. C’est pourtant le petit milieu de terrain qui a marqué de la tête et offert la victoire au club francilien (2-3).
« Peut-être que comme je suis petit, ils m'ont oublié, s’est amusé le Portugais en zone mixte. Mais le jeu de tête, c'est un point fort de mon jeu. Je le travaille à l'entraînement et à l'échauffement aussi. Donc je suis prêt pour ce type d'action, pour ces moments, pour mettre une tête. » En réalité, João Neves travaille bien plus que les duels aériens. Ses statistiques montrent une certaine habitude à évoluer dans la surface adverse. Après ses buts contre le Bayern Munich (défaite 1-2) et l’Olympique Lyonnais la semaine dernière, l’ancien joueur de Benfica compte déjà 5 réalisations cette saison toutes compétitions confondues.

Les stats folles de João Neves

Le chiffre en fait tout simplement l’actuel co-meilleur buteur du Paris Saint-Germain avec Gonçalo Ramos ! On ne peut pourtant pas dire que João Neves passe beaucoup de temps sur les terrains. Le milieu n’a disputé que 8 matchs sur 16, pour un total de 457 minutes, soit une moyenne d’un but marqué toutes les 91 minutes. Son triplé à Toulouse (3-6) le mois dernier y est pour beaucoup. Il n’empêche que le Paris Saint-Germain s’est trouvé une gâchette totalement inattendue.
Loading