PSG : Désiré Doué a le melon, il n'en peut plus

Le PSG s’en est sorti dans la difficulté face à Auxerre ce vendredi en Ligue 1 (0-1). Le club de la capitale a pourtant eu plusieurs occasions de marquer avant de se compliquer la vie.

Le Paris Saint-Germain traverse une période compliquée. Le club peine à retrouver une efficacité en phase avec ses ambitions, ce qui s’était déjà payé cher face au Sporting et aurait pu se reproduire à Auxerre vendredi soir. Heureusement, Bradley Barcola a trouvé la faille en fin de rencontre, offrant aux champions d’Europe les trois points et évitant ainsi une petite crise. Parmi les joueurs du PSG qui n’échappent pas aux critiques figure Désiré Doué, dont l’entrée en jeu à Auxerre n’a pas convaincu certains observateurs. Ce n’est pas Walid Acherchour qui dira le contraire.

Désiré Doué prend très cher sur RMC

Sur l’antenne de RMC, le consultant n’a en effet pas mâché ses mots : « Je sens des joueurs moins animés. Vous avez vu Doué ? J’aime beaucoup ce joueur. Il se regarde constamment jouer. Oui, il est très beau à voir jouer, mais son occasion manquée… Il va falloir qu’il retrouve l’efficacité. Il traîne la patte avec une nonchalance… Il faut que tout le monde se réveille, sinon ils vont prendre la porte en Ligue des champions, parce que tout le monde est armé, tout le monde a la dalle et veut taper le PSG. »

Le Paris Saint-Germain disposera d’un peu de temps pour préparer la réception décisive de Newcastle mercredi soir prochain en Ligue des champions. L’occasion de recharger les batteries et de travailler plus sereinement. Le PSG pourra également compter sur le retour de joueurs récemment indisponibles, comme João Neves, Nuno Mendes ou encore Achraf Hakimi. Et ça fera forcément la différence dans les moments qui comptent.