ICONSPORT_266997_0574
Luis Campos Luis Enrique

PSG : Luis Campos attendu sur cinq dossiers

PSG14 oct. , 7:30
parEric Bethsy
0
Prêt à renforcer son effectif si une bonne opportunité se présente, le Paris Saint-Germain veille surtout à conserver ses meilleurs éléments. C’est pourquoi la direction parisienne va s’activer dans les mois à venir afin de prolonger les contrats de plusieurs joueurs importants de l’effectif.
C’est une conséquence inévitable de la réussite du Paris Saint-Germain. Depuis quelques mois, on constate que plusieurs Parisiens sont très convoités sur le marché des transferts. Les cadres Nuno Mendes et Willian Pacho font l’objet de récentes rumeurs. Mais ce n’est rien comparé à la riche actualité de Bradley Barcola pendant l’été. Pas de quoi inquiéter le club de la capitale toujours aussi serein face aux tentatives de la concurrence. Et pour cause, le champion d’Europe veille à protéger ses arrières.

Lire aussi

Pacho arraché au PSG, Liverpool voit une ouverturePacho arraché au PSG, Liverpool voit une ouverture
Nuno Mendes n’a qu’une option pour quitter le PSGNuno Mendes n’a qu’une option pour quitter le PSG
Le champion d’Europe blinde les contrats de ses joueurs, comme en février dernier lorsque Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Vitinha, en plus de l’entraîneur Luis Enrique, avaient prolongé leurs engagements respectifs. Près d’un an plus tard, le Paris Saint-Germain pourrait bien récidiver. Le compte PSG Inside-Actus envisage une nouvelle vague de prolongations au début de l’année 2026. Cette fois, la direction francilienne espère obtenir les signatures de Fabian Ruiz (actuellement sous contrat jusqu’en 2027), Senny Mayulu (2027), Ibrahim Mbaye (2027), Bradley Barcola (2028) et du Ballon d’Or Ousmane Dembélé (2028).
Prêt à lancer les discussions en novembre, le conseiller sportif Luis Campos sera très attendu sur ces dossiers. Le Portugais devra parvenir à un accord avec les joueurs cités, le tout en respectant la politique du club. La tâche n’est pas si simple lorsque l’on se souvient de son échec avec Gianluigi Donnarumma. Pour rappel, le gardien transféré cet été à Manchester City, qui n’entrait pas forcément dans les plans du coach Luis Enrique, avait refusé les termes imposés par ses dirigeants avant d’être poussé vers la sortie.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271878_0042
Mercato

Cinq clubs se placent pour Lewandowski

ICONSPORT_267543_0070
ASSE

L’ASSE s’offre un défenseur central surprise

ICONSPORT_256735_0302 (1)
TV

Beinsports refuse de diffuser le 9e match de Ligue 1

ICONSPORT_272604_0138
PSG

Man United déclare la guerre au PSG

ICONSPORT_273651_0049
Equipe de France

EdF : Toute la défense critiquée, sauf un joueur

Fil Info

10:40
Cinq clubs se placent pour Lewandowski
10:20
L’ASSE s’offre un défenseur central surprise
10:00
Beinsports refuse de diffuser le 9e match de Ligue 1
9:30
Man United déclare la guerre au PSG
9:00
EdF : Toute la défense critiquée, sauf un joueur
8:40
Mason Greenwood, son rêve ultime est terrible pour l'OM
8:20
Simeone l'insupporte, il veut signer au PSG
8:01
Un premier club attaque l’OL
00:00
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

Derniers commentaires

ASSE-OL : Le procès des lanceurs de pièces reporté

Un scandale. Surtout après la jurisprudence Cristaline

Un premier club attaque l’OL

Ça tourne en rond chez vous ?

EdF : Toute la défense critiquée, sauf un joueur

Le meilleur hier soir et le seul a savoir centrer. Marre des "faux-pieds " qui ralentissent le jeu . A quoi sert un "9" de 1,94 si tu envoies pas de ballon aérien ???

Man United déclare la guerre au PSG

Choix "cornélien " , le Champion d'Europe ou un club qui n'est plus que l'ombre de son passé ???

Man United déclare la guerre au PSG

S'il y a bien un club ou il ne faut pas signer c'est MU. Pas d'identité de jeu, instable, recrutements a la pelle sans ligne directrice .... Entre signer au PSG et a MU, y'a pas photo tu signes au PSG

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading