PSG : Luis Campos attendu sur cinq dossiers

Prêt à renforcer son effectif si une bonne opportunité se présente, le Paris Saint-Germain veille surtout à conserver ses meilleurs éléments. C’est pourquoi la direction parisienne va s’activer dans les mois à venir afin de prolonger les contrats de plusieurs joueurs importants de l’effectif.

C’est une conséquence inévitable de la réussite du Paris Saint-Germain . Depuis quelques mois, on constate que plusieurs Parisiens sont très convoités sur le marché des transferts. Les cadres Nuno Mendes et Willian Pacho font l’objet de récentes rumeurs. Mais ce n’est rien comparé à la riche actualité de Bradley Barcola pendant l’été. Pas de quoi inquiéter le club de la capitale toujours aussi serein face aux tentatives de la concurrence. Et pour cause, le champion d’Europe veille à protéger ses arrières.

Le champion d’Europe blinde les contrats de ses joueurs, comme en février dernier lorsque Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Vitinha, en plus de l’entraîneur Luis Enrique, avaient prolongé leurs engagements respectifs. Près d’un an plus tard, le Paris Saint-Germain pourrait bien récidiver. Le compte PSG Inside-Actus envisage une nouvelle vague de prolongations au début de l’année 2026. Cette fois, la direction francilienne espère obtenir les signatures de Fabian Ruiz (actuellement sous contrat jusqu’en 2027), Senny Mayulu (2027), Ibrahim Mbaye (2027), Bradley Barcola (2028) et du Ballon d’Or Ousmane Dembélé (2028).

Prêt à lancer les discussions en novembre, le conseiller sportif Luis Campos sera très attendu sur ces dossiers. Le Portugais devra parvenir à un accord avec les joueurs cités, le tout en respectant la politique du club. La tâche n’est pas si simple lorsque l’on se souvient de son échec avec Gianluigi Donnarumma. Pour rappel, le gardien transféré cet été à Manchester City, qui n’entrait pas forcément dans les plans du coach Luis Enrique, avait refusé les termes imposés par ses dirigeants avant d’être poussé vers la sortie.