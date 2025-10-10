ICONSPORT_271025_0286
Nuno Mendes

Nuno Mendes n’a qu’une option pour quitter le PSG

PSG10 oct. , 17:33
parEric Bethsy
1
Considéré comme le meilleur latéral gauche au monde, Nuno Mendes s’est offert le statut d’intouchable au Paris Saint-Germain. S’il souhaite un jour s’éloigner de la capitale française, l’international portugais n’aura qu’une seule solution.
Qui peut s’asseoir à la table de Nuno Mendes ? Au poste de latéral gauche, le cadre du Paris Saint-Germain représente une véritable référence. Le temps où l’on pointait du doigt sa fébrilité défensive semble désormais lointain. En plus de ses qualités offensives, l’international portugais a ajouté la solidité à sa palette. Un profil complet récompensé par sa 10e place au classement du Ballon d’Or. Au vu de sa progression, le club francilien n’a pas à regretter la nette revalorisation accordée il y a quelques mois.
Avant sa prolongation jusqu’en 2029 en février dernier, le Parisien réclamait un salaire augmenté et se servait de l’intérêt de Manchester United. « Nuno Mendes a eu un souci parce qu'il est arrivé avec un salaire bas par rapport à ce qui se fait au Paris Saint-Germain, explique le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi dans le podcast Big 5. Très longtemps, il a gardé ce salaire un petit peu moindre par rapport aux autres, ça l’a crispé et il a menacé de partir, notamment à Manchester United à un moment donné. Mais c'était plus une menace qu'autre chose de sa part. Et finalement, il a eu le gros salaire qu’il attendait. »
Pour partir, il faut attendre 2029
- Loïc Tanzi
« Aujourd'hui, pour le faire partir du PSG, avec un tel contrat, il va falloir être très fort parce que même quand un joueur veut partir, si le PSG ne veut pas le laisser partir… Le PSG ne laisse jamais partir un joueur contre sa volonté, a souligné l’observateur parisien. Quand ils disent "non", c'est "non". Ou alors ils demandent 300 millions d'euros. Mais je pense que Nuno Mendes sait très bien que pour partir, il faut attendre 2029 et partir libre. Ou alors il faut que le PSG trouve mieux d'ici là. » A l’heure actuelle, ça paraît compliqué.
1
