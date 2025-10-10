Pacho arraché au PSG, Liverpool voit une ouverture

ICONSPORT_271025_0320
Frustré par le transfert avorté de Marc Guéhi cet été, Liverpool espère recruter un défenseur central dans les prochains mois. Les Reds ont établi une shortlist où figure notamment le nom du Parisien Willian Pacho. Une cible difficile, si ce n’est impossible à atteindre.
Si la grande majorité des pensionnaires de Ligue 1 doit vendre pour équilibrer les comptes, ce n’est pas le cas du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale n’est absolument pas touché par la crise des droits TV. Peu importe le contexte, le champion d’Europe n’a pas changé sa politique : ses joueurs cadres ne sont pas à vendre. De grosses écuries européennes comme le FC Barcelone et le Real Madrid ont tenté leur chance par le passé, en vain. Ce qui n’a pas l’air de refroidir Liverpool.
Les Reds, à la recherche d’un défenseur central après le transfert avorté de Marc Guéhi en toute fin de mercato estival, ont établi une shortlist où l’on retrouve notamment le nom de Willian Pacho (23 ans). On peut comprendre pourquoi l’international équatorien a tapé dans l’œil du cador anglais. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2024, dans le cadre d’une opération à 45 millions d’euros bonus compris, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort s’est installé dans le onze avec autorité. Sa première saison chez les Parisiens a impressionné, à tel point que de nombreux observateurs ont critiqué son absence parmi les 30 nommés au Ballon d’Or.
Les performances du roc parisien n’ont pas non plus échappé à Liverpool, sans doute conscient que sa puissance s’adapterait parfaitement à la Premier League. Mais sauf improbable surprise, le Paris Saint-Germain n’acceptera pas de négocier le départ d’un titulaire de Luis Enrique. Les Reds auront davantage de chances sur les autres dossiers évoqués par Record, à savoir l’ancien Lillois Sven Botman (25 ans, Newcastle), Ousmane Diomande (21 ans) et son coéquipier belge du Sporting Portugal Zeno Debast (21 ans).
3
