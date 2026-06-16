PSG : L'UEFA frustre Paris avec un choix fort

L'UEFA a dévoilé le nombre de places réservées aux supporters du Paris Saint-Germain pour la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa. Une chose est sûre, ces derniers vont une nouvelle fois devoir se battre pour obtenir un billet, dont le prix a également été dévoilé.

Depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc, le Paris Saint-Germain a développé une habitude particulière, celle de disputer des finales. Et chez les supporters parisiens, on y prend aussi goût, à en croire le nombre important de fans qui se rendent dans les différents stades des finales disputées par leur club de cœur. Pour la dernière finale de Ligue des champions face à Arsenal, l'UEFA avait accordé une jauge de 17 200 supporters aux deux équipes. Une jauge déjà considérée comme réduite, car le PSG avait pu compter sur une vague de 18 000 fans l'an passé face à l'Inter Milan.

A l'occasion de la prochaine Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa, les supporters parisiens devront lutter encore plus pour obtenir un billet.

Le PSG et Aston Villa n'auront que 7 000 places

En effet, l'UEFA a officiellement lancé la billetterie de la Supercoupe d'Europe, laquelle se jouera à la Red Bull Arena de Salzbourg. L'enceinte n'ayant qu'une capacité de 28 500 places, le PSG n'a reçu qu'une jauge de 7 000 places, soit environ un quart du total de sièges. Même son de cloche pour Aston Villa, qui obtient le même nombre de places que son adversaire. Beaucoup de supporters vont donc devoir être laissés sur la touche.

Concernant les places restantes, 9 000 d'entre elles sont réservées à un tirage au sort ouvert au grand public, tandis que les 5 500 dernières places seront destinées aux partenaires commerciaux, apprend-on sur Read Aston Villa. Concernant les tarifs, il faut compter 30 euros pour obtenir une des 7 000 places attribuées aux deux clubs. Pour les autres, les prix sont compris entre 50 et 150 euros selon la catégorie.