Diomandé au PSG, Barcola à Liverpool, c’est parti

Le PSG avance trop vite pour Liverpool dans le dossier Yan Diomandé. Les Reds vont se venger en faisant venir Bradley Barcola.

Capable de dépenser un demi-milliard d’euros au mercato comme l’été dernier, Liverpool est néanmoins en train de s’avouer battu dans le dossier menant à Yan Diomandé. L’ailier ivoirien, déjà très en vue lors du premier match du Mondial face à l’Equateur, est au coeur d’une bataille entre les Reds et le PSG . Mais Paris est en train de prendre une longueur d’avance pour signer le joueur du RB Leipzig, estimé à plus de 80 millions d’euros.

Ce sera Diomandé ou Barcola pour Liverpool

Journaliste pour Team Talk, James Marshment dévoile que le club de la Mersey est en train d’activer son plan B en voyant que Diomandé se dirige doucement mais surement vers le PSG. « Liverpool a été prévenu qu’il fallait désormais se préparer à une mauvaise nouvelle dans la longue quête visant Yan Diomandé. Les Reds n’ont jamais été seuls sur cette piste, et le PSG les concurrence. Le double champion d’Europe est pressenti pour battre le club anglais pour cette signature », explique le journaliste anglais, pour qui Liverpool ne perd pas la face pour autant.

Cette arrivée de l’Ivoirien à Paris va ainsi pousser Bradley Barcola vers le départ de la capitale française selon le consultant de Team Talk et ancien international anglais, Gabby Agbonlahor. « Je pense que Diomandé se dirige vers le PSG car la façon dont ils jouent en ce moment attire beaucoup de monde. Et le PSG va laisser Barcola à Liverpool car ils n’ont pas besoin de tant d’ailiers. Diomandé sera un titulaire à 100 % à Paris, surtout qu’il sera plus efficace que Barcola. Liverpool aura l’un de ces deux joueurs », assure l’ancien star d’Aston Villa, pour qui les Reds vont bien avoir un nouvel ailier cet été, et ce sera très certainement celui qui est actuellement au PSG.

Un mouvement qui serait quasiment inévitable si Diomandé devait rejoindre Paris, Bradley Barcola n’ayant pas prolongé son contrat faute d’un statut conforme à ses attentes. De quoi ouvrir la porte à un départ si jamais les mouvements du mercato parisien ne lui convenaient pas.