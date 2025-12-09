ICONSPORT_278470_0015

PSG : L’UEFA frappe fort, Luis Enrique écoeuré

PSG09 déc. , 8:20
parGuillaume Conte
1
Pour son mauvais geste contre Tottenham, Lucas Hernandez a dit adieu à la suite de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une absence qui tombe très mal pour Luis Enrique et le PSG.
Luis Enrique en a fait son cheval de bataille l’été dernier, il n’y a pour lui aucun intérêt à recruter de nombreux joueurs pour son équipe. Le succès de la saison passée lui a offert l’immunité auprès de ses dirigeants et même des supporters, qui lui font confiance pour continuer à remporter des titres et aller très loin en Ligue des Champions. Pour cela, il va falloir éviter les absences, que ce soit en terme de blessures ou de suspensions. Dans les deux cas, c’est pour le moment un échec.

Lucas Hernandez, un mauvais geste qui a des conséquences

Le PSG a déjà pris deux cartons rouges en Ligue des Champions, avec Illya Zabarnyi à Leverkusen et Lucas Hernandez contre Tottenham. Le défenseur français, qui n’en est pas à son coup d’essai, a pris trois matchs de suspension, vient de faire savoir l’UEFA. Son coup de coude en pleine course, aussi inutile que dangereux, ne lui a valu aucune pitié de la part de Luis Enrique, qui a estimé que le comportement de l’ancien du Bayern Munich était préoccupant.
Mais en attendant, la situation est plus que dérangeante, car Nuno Mendes est souvent bien seul à son poste d’arrière gauche. Lucas Hernandez était l’un des rares en qui Luis Enrique avait confiance pour faire souffler le Portugais, qui a été plusieurs fois blessé ou amoindri cette saison. Sorti à la mi-temps de ce match face à Tottenham, Nuno Mendes n’a pas rejoué depuis. Une mesure de prudence prise par le PSG, qui ne veut pas voir sa fusée dans le couloir de gauche rechuter.

Joao Neves et Zaïre-Emery comme latéraux ?!

Pour le match de ce mercredi à Bilbao, Luis Enrique est donc bien embêté, entre prendre un risque en alignant Nuno Mendes pour sa reprise, ou tenter Lucas Beraldo lui aussi de retour de blessure. Selon L’Equipe, deux options sont encore à l’étude, à savoir décaler Willian Pacho sur le couloir, ou y placer Joao Neves, qui a déjà remplacé au poste de latéral, mais sur le côté droit. De quoi agacer l’entraineur espagnol, qui adore quand les joueurs changent de poste, mais plutôt quand c’est lui qui le décide, et non pas quand il est forcé de le faire.
1
Derniers commentaires

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Personne Doug. Et surtout pas toi. Je disais ça en général et pour répondre à la phrase d' @olivier-atton qui disait que ce que tu faisais était pire. Au pire, l'imbécile est l'argentin qui a fait cette blague pourrie et raciste.

PSG : L’UEFA frappe fort, Luis Enrique écoeuré

Petit geste qui blesse personne = 3 matchs Tacle assassin par derriere qui blesse Hakimi = 2 matchs... woké on a compris bande de chiens !

Endrick à l’OL, c’est annulé

Ce serait bien dommage pour Lyon. Ça v a encore durer quelques semaines cette histoire. Par contre il aurait pu être choisi une photo où il n'a pas l'air d'avoir été lobotomisé 🤣

Endrick à l’OL, c’est annulé

Que j'aime pas cette situation.......

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Je pense comprendre parfaitement ton propos. La seule confusion que je vois est que tu défends une vision que tu ne partages pas. Car même si je comprends une erreur et je peux l'expliquer, je ne la défendrais pas. Or c'est ce que tu fais quand tu dis "Pour autant je ne suis pas aveugle au point de ne pas comprendre qu'il est difficile de s'identifier a une équipe qui ne te ressemble pas du tout" Avec cette phrase il est facile de t'associer à ceux que tu dis comprendre sans partager le point de vue. Mais passons. Ma réponse qui t'es, certes, adressée n'est pas que pour toi. Elle réponds à ce que tu défends. Et c'est, selon moi une erreur et une incohérence. J'aimerais bien que l'on m'explique comment on arrive à s'identifier à une équipe d'une ville française qui n'a aucun français blanc en titulaire, et qu'on n'y arrive pas quand c'est pour l'EDF. Dans les deux cas, si c'est la représentativité ou l'identification que l'on recherche, l'impossibilité est la même. Pourtant c'est considéré différemment. Où est la cohérence? Enfin pour en revenir au foot. Je ne trouve pas que notre ligne d'attaque en EDF soit particulièrement athlétique et manque de finesse technique. M'Bappé, Dembélé, Doué, techniquement c'est pas des peintres. Alors oui, au milieu, un peu plus de technique et vision de jeu serait bien venue. Mais bon, on ne peux pas tout résumer à: les français sont des gros bourrins qui courent vite et sautent haut, et les espagnols des artistes qui taquinent le ballon. La vraie différence que je vois entre ces deux nations, c'est que dans chaque centre de formation d'Espagne il y a un style de jeu qui est mis en avant décidé au niveau national, et qu'en France chacun fait ce qu'il veut. Le fond de jeu à l'espagnol est là, quand nous on cherche encore quel fond de jeu avoir une fois en EDF.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

