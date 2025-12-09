PSG : L’UEFA frappe fort, Luis Enrique écoeuré

Pour son mauvais geste contre Tottenham, Lucas Hernandez a dit adieu à la suite de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une absence qui tombe très mal pour Luis Enrique et le PSG.

Luis Enrique en a fait son cheval de bataille l’été dernier, il n’y a pour lui aucun intérêt à recruter de nombreux joueurs pour son équipe. Le succès de la saison passée lui a offert l’immunité auprès de ses dirigeants et même des supporters, qui lui font confiance pour continuer à remporter des titres et aller très loin en Ligue des Champions. Pour cela, il va falloir éviter les absences, que ce soit en terme de blessures ou de suspensions. Dans les deux cas, c’est pour le moment un échec.

Lucas Hernandez, un mauvais geste qui a des conséquences

Le PSG a déjà pris deux cartons rouges en Ligue des Champions, avec Illya Zabarnyi à Leverkusen et Lucas Hernandez contre Tottenham . Le défenseur français, qui n’en est pas à son coup d’essai, a pris trois matchs de suspension, vient de faire savoir l’UEFA. Son coup de coude en pleine course, aussi inutile que dangereux, ne lui a valu aucune pitié de la part de Luis Enrique, qui a estimé que le comportement de l’ancien du Bayern Munich était préoccupant.

Mais en attendant, la situation est plus que dérangeante, car Nuno Mendes est souvent bien seul à son poste d’arrière gauche. Lucas Hernandez était l’un des rares en qui Luis Enrique avait confiance pour faire souffler le Portugais, qui a été plusieurs fois blessé ou amoindri cette saison. Sorti à la mi-temps de ce match face à Tottenham, Nuno Mendes n’a pas rejoué depuis. Une mesure de prudence prise par le PSG, qui ne veut pas voir sa fusée dans le couloir de gauche rechuter.

Joao Neves et Zaïre-Emery comme latéraux ?!

Pour le match de ce mercredi à Bilbao, Luis Enrique est donc bien embêté, entre prendre un risque en alignant Nuno Mendes pour sa reprise, ou tenter Lucas Beraldo lui aussi de retour de blessure. Selon L’Equipe, deux options sont encore à l’étude, à savoir décaler Willian Pacho sur le couloir, ou y placer Joao Neves, qui a déjà remplacé au poste de latéral, mais sur le côté droit. De quoi agacer l’entraineur espagnol, qui adore quand les joueurs changent de poste, mais plutôt quand c’est lui qui le décide, et non pas quand il est forcé de le faire.