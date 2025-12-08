psg lucas hernandez repond sechement aux rumeurs de depart iconsport 263636 0207 395856

PSG : Lucas Hernandez suspendu 3 matchs de C1

PSG08 déc. , 21:33
parHadrien Rivayrand
2
Lucas Hernandez connaît sa sanction suite à son expulsion face à Tottenham il y a quelques jours en Ligue des champions. Le joueur du PSG a pris 3 matchs pour son coup de coude sur Xavi Simons et manquera donc tout le reste de la phase de classement.
Lucas Hernandez ne sera pas présent face à Bilbao, au Sporting Portugal et à Newcastle. Luis Enrique devra faire sans et trouver les meilleures solutions pour combler son absence. Nuno Mendes, Lucas Beraldo, Joao Neves ou encore Willian Pacho pourraient aider sur le couloir gauche de la défense du PSG.
2
Derniers commentaires

OL : Pierre Ménès dénonce « les magouilles atroces de Textor »

Ménès, dans un prochain article tu nous parlera du Qatargate ? Avec tes potes NS et NAK... Là faudra du courage...

L'OM accepte 40 millions d'euros pour Balerdi

Son transfert est prévu. 30-40M me semble être le bon prix. Mais en tout cas, on a un président qui saura quoi en faire, et pourquoi pas tout réinvestir sur Ordonnez ? Ou pas.

OL : Des arbitres anti-Lyon, le complot dénoncé

Sur certains matchs oui mais dans l ensemble des matchs non l OL est mauvais

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Certaines couleurs aussi

PSG : Lucas Hernandez suspendu 3 matchs de C1

Il faudrait que le PSG fasse appel. Puisque la sanction du boucher du Bayern a été réduite, il n'y a pas de raison de ne pas réduire la sanction de cet abruti.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

