PSG : Lucas Hernandez suspendu 3 matchs de C1

Lucas Hernandez connaît sa sanction suite à son expulsion face à Tottenham il y a quelques jours en Ligue des champions. Le joueur du PSG a pris 3 matchs pour son coup de coude sur Xavi Simons et manquera donc tout le reste de la phase de classement.

Lucas Hernandez ne sera pas présent face à Bilbao, au Sporting Portugal et à Newcastle. Luis Enrique devra faire sans et trouver les meilleures solutions pour combler son absence. Nuno Mendes, Lucas Beraldo, Joao Neves ou encore Willian Pacho pourraient aider sur le couloir gauche de la défense du PSG.