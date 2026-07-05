PSG : Le Barça tente un échange improbable pour João Neves

Fake ! Néves est meilleur que De Jong. Plus grosse marge de progression car bien plus jeune. Meilleur mentalité sans la moindre hésitation et surtout LUI il aime Paris ! Bref Fake
T as de cesse de nous rabâcher notre budget de 860M, et la d un coup il est illimité ?...
wow. ah ouais effectivement. ton cerveau est vraiment malade. tu devrais qd meme consulter, sans rire, mais serieusement penses y. pour la societé. whaouuu! t as un niveau mondial. mec !
On peut bien imaginer ce que va donner le duo Olise-Mbappé si le transfert se fait.
Moi j'aime la france parceque deja je suis français donc je vais rester jusqua ma mort , par contre ce que j'aime pas ce sont les dijaya et les dedelafrite donc je vais rester et continuer a leur pisser a la raie sans sommation ..et j'oublie aussi je vais crier haut et fort que lextreme droite soutien les pedos criminels silence total pour toute les victimes.. en meme temps bardella barella ils doivent être cousin.. toujours les meme ... fourniret lelandais francis haulme, Pierrot le fou, Émile Louis , toujours les meme... !!
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🚨🔵🔴 𝐉𝐨𝐚̃𝐨 𝐍𝐞𝐯𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 ! 🇵🇹✨ Après le 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝, c'est désormais le 𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨𝐧𝐞 qui souhaiterait tenter sa chance pour recruter João Neves. 👀 Selon plusieurs rumeurs, le club catalan