PSG : Le Barça tente un échange improbable pour João Neves

PSG : Le Barça tente un échange improbable pour João Neves

PSG05 juil. , 11:00
parEric Bethsy
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Considéré comme l’un des meilleurs milieux au monde, le Portugais João Neves fait rêver les plus grands clubs. Comme le Real Madrid, le FC Barcelone se verrait bien conclure son transfert. Mais le deal envisagé ne convaincra jamais le Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain fait des envieux. Au-delà du collectif mis en place par Luis Enrique, certaines individualités font rêver les grands d’Europe. Tout le monde connaît l’intransigeance de la direction francilienne lorsqu’elle n’est pas vendeuse. Il n’empêche que des clubs tentent leur chance au cas où. C’est notamment le cas du Real Madrid qui, ces dernières années, a longtemps tourné autour du latéral droit Achraf Hakimi et de Vitinha, sans parler de João Neves. Et la Maison Blanche n’est pas la seule à admirer les qualités du Portugais de 21 ans.
Le compte PSG Inside-Actus nous apprend que le FC Barcelone s’intéresse aussi à l’ancien joueur de Benfica. Avec beaucoup d’imagination, le Barça a envisagé l’hypothèse d’un échange avec Frenkie de Jong (29 ans), plus une importante somme d’argent dans la transaction. Ce n’est pas un hasard si les Blaugrana pensent à inclure leur milieu de terrain dans cette opération. Rappelons que juste avant sa signature au Barça en 2019, l’international néerlandais était passé tout proche d’une arrivée au Paris Saint-Germain.

De Jong n'intéresse plus le PSG

Depuis, les Parisiens ont abandonné l’idée de le recruter. D’autant que Frenkie de Jong évolue loin de son meilleur niveau depuis plusieurs saisons, principalement à cause de pépins physiques réguliers. Le Barça n’a donc que très peu de chances d’amadouer le double champion d’Europe avec son cadre. Et de toute façon, le Paris Saint-Germain refuse catégoriquement de céder son milieu prolongé d’une année, soit jusqu’en 2030, en février dernier. C’est aussi la preuve que João Neves n’envisage pas non plus un départ cet été.
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Derniers commentaires

PSG : Le Barça tente un échange improbable pour João Neves

Fake ! Néves est meilleur que De Jong. Plus grosse marge de progression car bien plus jeune. Meilleur mentalité sans la moindre hésitation et surtout LUI il aime Paris ! Bref Fake

PSG : Le Barça tente un échange improbable pour João Neves

T as de cesse de nous rabâcher notre budget de 860M, et la d un coup il est illimité ?...

France-Paraguay : L'arbitre fait polémique, « de réels doutes sur une magouille » ?

wow. ah ouais effectivement. ton cerveau est vraiment malade. tu devrais qd meme consulter, sans rire, mais serieusement penses y. pour la societé. whaouuu! t as un niveau mondial. mec !

Michael Olise veut venir, le Real annule tout

On peut bien imaginer ce que va donner le duo Olise-Mbappé si le transfert se fait.

France-Paraguay : L'arbitre fait polémique, « de réels doutes sur une magouille » ?

Moi j'aime la france parceque deja je suis français donc je vais rester jusqua ma mort , par contre ce que j'aime pas ce sont les dijaya et les dedelafrite donc je vais rester et continuer a leur pisser a la raie sans sommation ..et j'oublie aussi je vais crier haut et fort que lextreme droite soutien les pedos criminels silence total pour toute les victimes.. en meme temps bardella barella ils doivent être cousin.. toujours les meme ... fourniret lelandais francis haulme, Pierrot le fou, Émile Louis , toujours les meme... !!

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