PSG : Le Barça tente un échange improbable pour João Neves

Considéré comme l’un des meilleurs milieux au monde, le Portugais João Neves fait rêver les plus grands clubs. Comme le Real Madrid, le FC Barcelone se verrait bien conclure son transfert. Mais le deal envisagé ne convaincra jamais le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain fait des envieux. Au-delà du collectif mis en place par Luis Enrique, certaines individualités font rêver les grands d’Europe. Tout le monde connaît l’intransigeance de la direction francilienne lorsqu’elle n’est pas vendeuse. Il n’empêche que des clubs tentent leur chance au cas où. C’est notamment le cas du Real Madrid qui, ces dernières années, a longtemps tourné autour du latéral droit Achraf Hakimi et de Vitinha, sans parler de João Neves. Et la Maison Blanche n’est pas la seule à admirer les qualités du Portugais de 21 ans.

Le compte PSG Inside-Actus nous apprend que le FC Barcelone s’intéresse aussi à l’ancien joueur de Benfica. Avec beaucoup d’imagination, le Barça a envisagé l’hypothèse d’un échange avec Frenkie de Jong (29 ans), plus une importante somme d’argent dans la transaction. Ce n’est pas un hasard si les Blaugrana pensent à inclure leur milieu de terrain dans cette opération. Rappelons que juste avant sa signature au Barça en 2019, l’international néerlandais était passé tout proche d’une arrivée au Paris Saint-Germain.

De Jong n'intéresse plus le PSG

Depuis, les Parisiens ont abandonné l’idée de le recruter. D’autant que Frenkie de Jong évolue loin de son meilleur niveau depuis plusieurs saisons, principalement à cause de pépins physiques réguliers. Le Barça n’a donc que très peu de chances d’amadouer le double champion d’Europe avec son cadre. Et de toute façon, le Paris Saint-Germain refuse catégoriquement de céder son milieu prolongé d’une année, soit jusqu’en 2030, en février dernier. C’est aussi la preuve que João Neves n’envisage pas non plus un départ cet été.