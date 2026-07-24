L’OL veut priver l’OM du gros coup Mastantuono

En manque de temps de jeu la saison dernière, Franco Mastantuono pourrait quitter le Real Madrid en prêt. Plusieurs clubs comme l’Olympique de Marseille ont flairé le gros coup. Mais sur ce dossier, les Marseillais auront notamment affaire à l’Olympique Lyonnais.

Mis en échec dans sa tentative pour prolonger le prêt du Brésilien Endrick, l’Olympique Lyonnais se verrait bien récidiver avec un autre talent du Real Madrid. Le club rhodanien fait partie des nombreux courtisans de Franco Mastantuono qui a besoin de se relancer après une saison compliquée. Recruté pour 45 millions d’euros l’été dernier, l’ancien ailier de River Plate n’a pas justifié le montant de son transfert.

Lire aussi Mastantuono à l'OM, ça chauffe

L’Argentin n’a jamais gagné les faveurs de ses entraîneurs, que ce soit Xabi Alonso dans un premier temps, ou Alvaro Arbeloa par la suite. La Maison Blanche a donc ouvert la porte à son départ en prêt sans option d'achat. Une hypothèse alléchante pour l’Olympique Lyonnais, confirme la source Cronica, reprise par TransferFeed, et pour beaucoup d’autres clubs en Europe. Comme indiqué ces dernières heures, l’Olympique de Marseille y voit aussi l’opportunité de réaliser un gros coup à prix réduit. La direction phocéenne peut difficilement rester insensible face à la possibilité d’attirer un jeune talent aussi prometteur sans avoir à payer la moindre indemnité.

On aurait pu assister à une rude bataille entre les deux Olympiques. Sauf que d’autres formations, et non des moindres, sont également sur le coup. L’Inter Milan, la Juventus Turin, le RB Leipzig, Villarreal, Fulham et Tottenham sont tous énumérés parmi les écuries à l’affût pour Franco Mastantuono. Autant dire que Lyon et Marseille devront se montrer particulièrement convaincants auprès du Real Madrid et de son joueur. D’autant que l’ailier de 18 ans fait bonne impression à son nouveau coach José Mourinho depuis le début de la préparation.