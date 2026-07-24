Franco Mastantuono Real Madrid
Franco Mastantuono Real Madrid

L’OL veut priver l’OM du gros coup Mastantuono

OL24 juil. , 12:40
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
En manque de temps de jeu la saison dernière, Franco Mastantuono pourrait quitter le Real Madrid en prêt. Plusieurs clubs comme l’Olympique de Marseille ont flairé le gros coup. Mais sur ce dossier, les Marseillais auront notamment affaire à l’Olympique Lyonnais.
Mis en échec dans sa tentative pour prolonger le prêt du Brésilien Endrick, l’Olympique Lyonnais se verrait bien récidiver avec un autre talent du Real Madrid. Le club rhodanien fait partie des nombreux courtisans de Franco Mastantuono qui a besoin de se relancer après une saison compliquée. Recruté pour 45 millions d’euros l’été dernier, l’ancien ailier de River Plate n’a pas justifié le montant de son transfert.

Lire aussi

Mastantuono à l'OM, ça chauffeMastantuono à l'OM, ça chauffe
L’Argentin n’a jamais gagné les faveurs de ses entraîneurs, que ce soit Xabi Alonso dans un premier temps, ou Alvaro Arbeloa par la suite. La Maison Blanche a donc ouvert la porte à son départ en prêt sans option d'achat. Une hypothèse alléchante pour l’Olympique Lyonnais, confirme la source Cronica, reprise par TransferFeed, et pour beaucoup d’autres clubs en Europe. Comme indiqué ces dernières heures, l’Olympique de Marseille y voit aussi l’opportunité de réaliser un gros coup à prix réduit. La direction phocéenne peut difficilement rester insensible face à la possibilité d’attirer un jeune talent aussi prometteur sans avoir à payer la moindre indemnité.
On aurait pu assister à une rude bataille entre les deux Olympiques. Sauf que d’autres formations, et non des moindres, sont également sur le coup. L’Inter Milan, la Juventus Turin, le RB Leipzig, Villarreal, Fulham et Tottenham sont tous énumérés parmi les écuries à l’affût pour Franco Mastantuono. Autant dire que Lyon et Marseille devront se montrer particulièrement convaincants auprès du Real Madrid et de son joueur. D’autant que l’ailier de 18 ans fait bonne impression à son nouveau coach José Mourinho depuis le début de la préparation.
Articles Recommandés
Lom Reve De Cet Attaquant Cest 25 Me Ou Rien
OM

L’OM rêve de cet attaquant, c’est 25 ME ou rien

Litalie A Trouve Son Selectionneur Ce Nest Pas Guardiola
Serie A

L’Italie a trouvé son sélectionneur, ce n’est pas Guardiola

Can 2025 Le Vainqueur Entre Le Maroc Et Le Senegal Annonce Le 8 Octobre
CAN 2025

CAN 2025 : Le vainqueur entre le Maroc et le Sénégal annoncé le 8 octobre

Ol A Peine Achete Deja Blesse Bidstrup Inquiete
OL

OL : A peine acheté, déjà blessé... Bidstrup inquiète

Fil Info

24 juil. , 16:00
L’OM rêve de cet attaquant, c’est 25 ME ou rien
24 juil. , 15:44
L’Italie a trouvé son sélectionneur, ce n’est pas Guardiola
24 juil. , 15:24
CAN 2025 : Le vainqueur entre le Maroc et le Sénégal annoncé le 8 octobre
24 juil. , 15:06
OL : A peine acheté, déjà blessé... Bidstrup inquiète
24 juil. , 14:49
Belgique : Mark van Bommel remplace Rudi Garcia (off.)
24 juil. , 14:30
En vacances, Ferran Torres inquiète le PSG
24 juil. , 14:00
La FIFA a tué le Mondial, il lance trois accusations
24 juil. , 13:40
OM : 23 buts l'an dernier, Genesio tient son attaquant
24 juil. , 13:20
Le cas Zidane pose problème, ça devient chaud

Derniers commentaires

La légende sur Achraf Hakimi et son ex-femme anéantie

Il ne sera pas reconnu coupable Sergio... Tu verras et t'utiliseras une pirouette quand je te le mettrai devant le nez... Comme d'hab quoi...

Wolfsburg-OL : La compo lyonnaise (14h sur OL Play)

Je comprends vraiment pas cette faculté que vous avez a insulter quand on dit ce qu'on pense de votre équipe Tu l'as trouve bien la compo toi en fait??

OM : 23 buts l'an dernier, Genesio tient son attaquant

on peut pas en dire autant de toi la knacki...

Wolfsburg-OL : La compo lyonnaise (14h sur OL Play)

Nous c’est la compo, toi, c’est ta gueule qui est degueux !!

OM : 23 buts l'an dernier, Genesio tient son attaquant

La politique de post formation tend vers ce que tu décris : trouver des bons joueurs pas chers qui pourraient exploser comme vaz, acheté 200K et revendu 125 fois plus cher. Il suffit d'un....

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading