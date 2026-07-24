100 ME pour Diomandé, le Real fait câbler le PSG

Cible prioritaire du PSG pour renforcer son secteur offensif, Yan Diomandé est à présent courtisé par le Real Madrid, qui envisage de poser 100 millions d’euros sur la table pour le recruter.

Après avoir bouclé la signature de Lucas Digne pour seulement 7 millions d’euros, le Paris Saint-Germain souhaite poursuivre son recrutement et s’attaque à présent à son secteur offensif. Yan Diomandé et Maghnes Akliouche sont les deux cibles prioritaires de Luis Campos et de Luis Enrique. Les négociations avancent bien pour l’arrivée du milieu offensif de l’AS Monaco, lequel a de fortes chances de rejoindre la capitale française pour une somme avoisinant les 50 millions d’euros. Le dossier Yan Diomandé est plus complexe

Le RB Leipzig se montre très gourmand et le joueur s’impatiente, après avoir donné son accord très tôt au PSG et tandis que de grands clubs font le forcing pour le recruter à l’instar de Liverpool. Un autre cador européen s’immisce peu à peu dans le dossier, ce qui va augmenter encore davantage la pression sur le PSG. Selon les informations du site Fichajes, le Real Madrid est à son tour très intéressé par Yan Diomandé. L’international ivoirien a un profil idéal pour compléter l’attaque aux côtés de Vinicius et de Kylian Mbappé, et peut également être perçu à Madrid comme le successeur du Brésilien, dont le contrat court seulement jusqu’en 2027.

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A en croire la source espagnole, le Real Madrid s’est déclaré prêt à proposer 100 millions d’euros immédiatement au RB Leipzig pour recruter le grand espoir ivoirien de 20 ans. Cette potentielle arrivée mettrait fin aux rumeurs sur Michael Olise, un dossier jugé très complexe au Real même s’il n’est pas encore totalement refermé.

Reste maintenant à voir si le club merengue accélèrera pour tenter de s’offrir Yan Diomandé, et si le joueur sera enclin à rejoindre la Casa Blanca face à la lenteur des négociations avec le Paris Saint-Germain. La pression s’intensifie en tout cas dans ce dossier, pour lequel le double champion d’Europe refuse de se précipiter, Luis Campos n’ayant aucunement l’intention de surpayer un joueur certes prometteur mais encore peu expérimenté pour lequel Leipzig réclame à ce jour 120 millions d’euros au minimum.