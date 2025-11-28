PSG : Lucas Chevalier reçoit un ultimatum

Le début de saison de Lucas Chevalier n’est pas au niveau des attentes au PSG et l’ancien gardien de Lille va rapidement devoir retrouver son meilleur niveau s’il ne veut pas être menacé par la concurrence.

A la recherche d’un gardien plus adapté à son jeu, Luis Enrique a fait le choix de remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier lors du précédent mercato estival. Un choix pas vraiment compris par les supporters du Paris Saint-Germain, et encore moins après les premiers mois de l’ancien gardien de Lille dans la capitale française. Lucas Chevalier est en grande difficulté au PSG , où il ne parvient pas à se montrer au niveau qui était le sien dans le Nord. Le match de Ligue des Champions contre Tottenham mercredi (5-3) confirme les difficultés de Lucas Chevalier, pas assez décisif et trop souvent coupable d’erreurs flagrantes.

Ancien entraîneur de Chelsea désormais en poste à Dunkerque, Christophe Lollichon s’est exprimé sur le cas Chevalier pour Eurosport. Et pour ce spécialiste du poste de gardien de but, il est nécessaire de laisser du temps à l’international français avant de le juger définitivement. Un temps qui ne sera toutefois pas infini pour le gardien de 24 ans, qui va rapidement devoir se montrer au niveau s’il ne veut pas se retrouver soumis à la concurrence de Matvey Safonov.

« Il a eu a une succession d’hésitations. Mais si Luis Enrique l’a pris au PSG, c’est surtout car c’est un excellent joueur au pied. C’est sa mission première, c’est la raison pour laquelle il s’est retrouvé à Paris. En plus, Chevalier tombe dans un PSG où ce n’est pas la grande plénitude défensivement (…) Le PSG a un effectif tellement fort qu’ils peuvent se permettre d’avoir une période d’adaptation avec leur gardien. Mais il ne faut pas que ça dure six mois ou dix mois » explique l'ancien coach des gardiens de Chelsea, qui a notamment travaillé avec Petr Cech par le passé, avant de poursuivre.

« Il faut regarder tout ce qu’il se passe à Paris avec les blessures, avec les multiples changements en défense. Chevalier a toujours joué dans un effectif stable au niveau défensif, il doit s’adapter. Au LOSC, il était plutôt sollicité alors qu’avec le PSG, il faut être dans une anticipation permanente. C’est un passage, c’est une vraie étape » détaille Christophe Lollichon, qui donne encore quelques mois à Lucas Chevalier pour prendre la mesure de son nouveau club. Mais qui estime que l’international français va rapidement devoir franchir ce cap pour balayer les doutes à son égard. C’est tout ce que souhaitent Luis Enrique, les dirigeants parisiens ainsi que les supporters du club Bleu et Rouge.