Le taulier du PSG règle le problème Chevalier

Lucas Chevalier ne parvient pas à convaincre pour ses premiers mois au PSG. Marquinhos a décidé de hausser le ton pour défendre son gardien de but.

Arrivé cet été à Paris dans des conditions difficiles, Lucas Chevalier savait que la mission serait compliquée. Faire oublier un Gianluigi Donnarumma qui ne convenait pas à Luis Enrique, mais qui donnait satisfaction à tous les supporters du PSG s’annonçait délicat. Le gardien acheté au LOSC pour 55 millions d’euros a immédiatement senti la pression monter, comme avec son erreur dès son premier match en SuperCoupe d’Europe face à Tottenham. Depuis, celui qui est devenu entre temps international français n’a pas réussi à convaincre, sortant trop rarement sa défense des situations difficiles.

Les critiques pleuvent et certains se demandent déjà si Luis Campos et Luis Enrique ne se sont tout simplement pas trompés avec ce choix estival. Pas Marquinhos qui, en bon capitaine, a pris la défense de son gardien de but. Le Brésilien évoque des éléments que tout le monde ne peut pas voir, et notamment le fait que Lucas Chevalier soit au niveau à l’entrainement, ce qui signifie que le talent et les qualités sont là.

Marquinhos monte au créneau pour défendre Chevalier

« En tant qu’équipe, on essaie de les mettre dans les meilleures conditions. S’ils ont été recrutés par le PSG, c’est qu’ils ont d’énormes capacités. On leur fait confiance. Parfois, à l’entraînement, on voit encore plus leurs capacités. Ça me rassure de voir leur qualité et surtout leur mentalité, continuer à travailler même dans les moments difficiles. Le rôle de gardien est très important. Ce n’est pas simple d’arriver dans une équipe championne d’Europe, après un gardien qui a été déterminant la saison précédente. Il faut du temps pour s’adapter et faire des matchs de haut niveau. On lui dit de ne pas douter de ses capacités », a livré Marquinhos au sujet de Lucas Chevalier, dans une déclaration qui vaut aussi pour un Ilya Zabarnyi en grande difficulté.

Pour le moment, Luis Enrique a donc une confiance aveugle en son gardien numéro 1, et l’entraîneur du PSG n’est pas du genre à changer d’avis quand il a ses certitudes. Et tout Pari fait bloc derrière Lucas Chevalier, en attendant qu’il trouve enfin l’assurance et l’efficacité qu’il avait à Lille les saisons précédentes.