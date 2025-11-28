ICONSPORT_278257_0366

Le taulier du PSG règle le problème Chevalier

PSG28 nov. , 11:00
parGuillaume Conte
5
Lucas Chevalier ne parvient pas à convaincre pour ses premiers mois au PSG. Marquinhos a décidé de hausser le ton pour défendre son gardien de but.
Arrivé cet été à Paris dans des conditions difficiles, Lucas Chevalier savait que la mission serait compliquée. Faire oublier un Gianluigi Donnarumma qui ne convenait pas à Luis Enrique, mais qui donnait satisfaction à tous les supporters du PSG s’annonçait délicat. Le gardien acheté au LOSC pour 55 millions d’euros a immédiatement senti la pression monter, comme avec son erreur dès son premier match en SuperCoupe d’Europe face à Tottenham. Depuis, celui qui est devenu entre temps international français n’a pas réussi à convaincre, sortant trop rarement sa défense des situations difficiles.
Les critiques pleuvent et certains se demandent déjà si Luis Campos et Luis Enrique ne se sont tout simplement pas trompés avec ce choix estival. Pas Marquinhos qui, en bon capitaine, a pris la défense de son gardien de but. Le Brésilien évoque des éléments que tout le monde ne peut pas voir, et notamment le fait que Lucas Chevalier soit au niveau à l’entrainement, ce qui signifie que le talent et les qualités sont là. 

Marquinhos monte au créneau pour défendre Chevalier

« En tant qu’équipe, on essaie de les mettre dans les meilleures conditions. S’ils ont été recrutés par le PSG, c’est qu’ils ont d’énormes capacités. On leur fait confiance. Parfois, à l’entraînement, on voit encore plus leurs capacités. Ça me rassure de voir leur qualité et surtout leur mentalité, continuer à travailler même dans les moments difficiles.  Le rôle de gardien est très important. Ce n’est pas simple d’arriver dans une équipe championne d’Europe, après un gardien qui a été déterminant la saison précédente. Il faut du temps pour s’adapter et faire des matchs de haut niveau. On lui dit de ne pas douter de ses capacités », a livré Marquinhos au sujet de Lucas Chevalier, dans une déclaration qui vaut aussi pour un Ilya Zabarnyi en grande difficulté. 
Pour le moment, Luis Enrique a donc une confiance aveugle en son gardien numéro 1, et l’entraîneur du PSG n’est pas du genre à changer d’avis quand il a ses certitudes. Et tout Pari fait bloc derrière Lucas Chevalier, en attendant qu’il trouve enfin l’assurance et l’efficacité qu’il avait à Lille les saisons précédentes.
L. Chevalier

L. Chevalier

FranceFrance Âge 24 Gardien

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs13
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
5
Derniers commentaires

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Mets des triplés 😁😁 il a mit un triplé. Si DD voulait l'appeler il l'aurait fait depuis longtemps. Il faudrait vraiment qu'il y ait une hécatombe dans les milieux français et encore...

PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

A priori oui car c'est Liverpool grand d'Europe et de première League mais est ce que Luis Enrique serait tenté dy aller. Je pense qu'il préférerait allez au Barça plutôt. Ou rester a Paris

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

dans une liste de " 26" , il aura sa place car il n'a jamais posé problème et un mois c'est long ....

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Après, il ne faut rien attendre de certains supporters marseillais ...

Le taulier du PSG règle le problème Chevalier

Pas faux, mais Donnarumma refusait de prolonger selon la grille de salaire du PSG. Tu ne pouvais pas détruire ton équilibre pour 1 seul homme. Donnarumma a mis plus de 2 ans à être reconnu comme le taulier du PSG, jusqu'en novembre 2024 il était discuté (remplaçant à Arsenal)...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

